Отправлено: - 09:56

maxsaf:

В этот список можно смело добавить и Казахстан. На момент становления молодой республики процент граждан, владеющих русским языком был почти втрое выше, чем владеющих казахским. И даже через тридцать лет независимости доля владеющих русским языком граждан все ещё выше доли владеющих казахским, не смотря на лишение русского языка статуса языка межнационального общения.

Цитата:Где то за океаном плачет один поуеха))На момент развалаРусских было больше в КазахстанеКому сказать что в нац республике местного коренного этнического населения было меньше чем понаехавшихТолько у нас наверно такое было, из за двух голодов,войны и коллективизации с нарушением уклада хозяйственной деятельности местное население сократилось и на его место завезено другое.Но виток истории сделал свой поворотИ вот опять местное этическое население преобладает из за демографических показателей и отъезда потомков понаехавших(не вкладываю в этот термин никакой негативной коннотации) ,тем самым автоматически начинает увеличиваться расширение использование гос языкаПлохо это? Макс считает что плохоОн хочет чтобы было как раньшеЧтобы русские везде были))Но пока что русских у него больше только в офисе мигрантов с боссом индусом чем он сильно гордится что он им не запрещает на русском между собой говорить))