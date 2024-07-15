Re: В ТОО “Тазалык-2012” новый руководитель. Кто возглавил...

Отправлено: - 14:44

Был в Житикаре

Чистенький городишко

С чистыми мусорными площадками

мусор в баках и не разбросан везде

При этом рядом в лисаковске где кичаться тем что они самый чистый город области из за того что у них до сих пор по колхозному вечером приезжает машина за мусором-мусорные площадки грязные и заставлены пакетами за которые там пытаются штрафовать но смысла нет.



Так что может и в Костанае этот человек ситуацию исправит

Кушнир засрал город донельзя