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≡ В ТОО “Тазалык-2012” новый руководитель. Кто возглавил компанию?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49619
В ТОО “Тазалык-2012” новый руководитель. Кто возглавил компанию?
Отправлено: 15.07.24 - 14:44
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Новый человек - новый подход? Судя по ответам на брифинге сегодня, 15 июля, от Ерлана Кулманова, который сменил Александра Кушнира, этого стоит ждать. Кулманов 12 лет возглавлял житикаринское ТОО “Соцсервис”. Ему удалось не допустить банкротства предприятия.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16299
Re: В ТОО “Тазалык-2012” новый руководитель. Кто возглавил...
Отправлено: 15.07.24 - 14:44
#1
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Был в Житикаре
Чистенький городишко
С чистыми мусорными площадками
мусор в баках и не разбросан везде
При этом рядом в лисаковске где кичаться тем что они самый чистый город области из за того что у них до сих пор по колхозному вечером приезжает машина за мусором-мусорные площадки грязные и заставлены пакетами за которые там пытаются штрафовать но смысла нет.

Так что может и в Костанае этот человек ситуацию исправит
Кушнир засрал город донельзя
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
246
Re: В ТОО “Тазалык-2012” новый руководитель. Кто возглавил...
Отправлено: 15.07.24 - 15:26
#2
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В любом деле нужен работяга до мозга костей, и профессионал иначе, это просто профанация проводимой работы, то есть сотрясение звука! Если опытный специалист, то опыт не пропьешь, он везде пригодится! Пожелаем Ерлану успехов!
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