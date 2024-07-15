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Ни проехать, ни пройти - Жители Тобыла больше года ждут когда им восстановят дорогу. Что отвечает аким?
Ни проехать, ни пройти - Жители Тобыла больше года ждут когда им восстановят дорогу. Что отвечает аким?
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