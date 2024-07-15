Отправлено: - 13:38

юля елиссева:

После того, как Затоболовку переименовали, в ней автомачески все улицы отремонтировались

Цитата:В последним 2-3 года В Затобольске действительно много сделано.Заасфальтированы почти все улицы, также появилась сеть уличного освещения,которая постоянно расширяется.