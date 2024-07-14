Феодор МАЦУКАТОВ: Наполненность языка как основа национальной культуры
Отправлено: 14.07.24 - 13:23
Конечно же, преподавать казахский язык обязательно и необходимо, но делать это нужно педагогически выверенными, а не солдафонскими методами. А для этого нужны талантливые образцы национальной литературы и искусства, которые бы вышли за пределы своих границ, вызвали там восхищение. Читать новость
Никому не интересно изучать язык если на нем ничего нет. Русский в мире учили чтобы читать Достоевского до этого русский нафиг никому не нужен был Сейчас многие дети изучают японский язык чтобы читать мангу и смотреть аниме в подлиннике
Девушки изучают турецкий чтобы ещё больше вливаться в контекст своих любимых турецких сериалов да и вообще им просто кажется что выучив турецкий они потом найдут любовь как в сериале))
А у нас пока ничего нет
Причем не согласен с автором что необходимо именно театр и литературу продвигать
Поп культура также способствует в деле изучения языка, американцы одним Голливудом привили интерес к английскому
В России любители рэпа изучают казахский чтобы понимать что там группа Ирина кайратовна поет на казахском так почему не двигаться в этом направлении.
Музыка, кино,видеоигры должны быть авангардом языковой привлекательности А там уже литература подтянется
Преподавание казахского языка сегодня больше похоже на уроки военной подготовки с уставом и жесткой субординацией. Так быть не должно
Что то вы батенька ох как загнули.. Помните, как в советское время нас учили , помню на Узкой колее начал изучать немецкий, потом, переехав, в пятом или каком то классе уже начали преподавать английский. Какие там методы были? Мы что, в СССР все читали литературу и фильмы смотрели на английском или немецком? Что вы там сочиняете? Да сейчас казахского языка, больше чем того же немецкого, французского и английского вместе взятых в том же СССР образца конца 70х начала 80х! И почему то не ныли же, зачем нам немецкий или английский, просто учили и всё! До сих пор помню Шрайбикуса и Вай Вилли Вай. Это мне 54 годика уже. А сегодняшний деток вы считаете совсем уж баранами получается..
Цитата://дала миру двух поэтов - лауреатов Нобелевской премии,//
Фамилии и и произведения можно назвать или тут тоже: - "...дилетант..."??
Цитата://мы подошли к самому важному моменту//
Кто это мы: - "...всея Руси Николай Второй или дилетант в области изучения казахского языка, но в то же время мнящий себя по аналогии со штампованной кухаркой, ПРОФИ в этом вопросе Феодор Мацукатов..."???
ACROS: Фамилии и и произведения можно назвать или тут тоже: - "...дилетант..."??
----А зайти в Гугл тяжело ??? ---***Два греческих лауреата Нобелевской премии по литературе: Йоргос Сеферис (1900–1971) — за выдающиеся лирические произведения, исполненные преклонения перед миром древних эллинов (1963 год). Одисеас Элитис (1911–1996) — за поэтическое творчество, которое в русле греческой традиции с чувственной силой и интеллектуальной проницательностью рисует борьбу современного человека за свободу и независимость (1979 год).
Феодор Мацукатов: Очень сомнительно, что до Пушкина, Достоевского и Чайковского русский язык был таким же привлекательным, как сегодня. Нет сомнений, он стал таковым после того, как был наполнен произведениями этих гениев...
Гордится писателями, композиторами и другими гениями прошлого, позапрошлого веков можно сколько угодно. При этом, в настоящее время, в мировом масштабе привлекателен ли русский язык? Разве в проклятой для некоторых Европе, отдельных постсоветских странах выстроилась очередь, с целью изучать русский язык?
В всезнающей вике отмечено, что к 2050 году число говорящих на русском языке уменьшиться, никто из профильных академиков, докторов наук лингвистов, демографов не оспаривают. Не дилетанты там написали и Обама и.т.д. не виноваты, пока такая тенденция (Чтобы не быть голословным, ниже в посте процитирую, все дилетанты вы пожалуйста прозревайте).
Почти пять лет тому назад с форумными грамотеями обсуждали, ниже процитирую самого себя и россиянина под ником Мишаня, пожалуйста:
Kairat stayer: Всякое конечно бывает, да писать не умели, как великие империи распадались отразили другие народы у которых письменность была, те же китайцы, европейцы и.т.д. Письменность дело наживное, кириллицей пользовались ранее более 400 млн. человек, в настоящее время менее 200 млн. Ты же в РФ проживаешь, если бы ваша внешняя политика была бы более менее дружелюбной к соседям, тогда бы 500 млн. человек на кириллице писали. Сейчас же не средние века, на дворе 21 век, лучше жить в процветающем крепком государство, в мире и согласии с соседями и всем миром.
Мишаня: В первую очередь страна должна защищать интересы своих граждан. А вот когда маломальски проблемы внутри страны будут решены, можно заняться имперскими амбициями. А сейчас путь: напугаем мир голой попой. Только мир воспринимает это как нелепое оскорбление, а не как мирового соперника. А народ... Народ, он дойная корова. Где уж простому народишку разобраться в политике!?
Kairat stayer: Да, большинству простых людей тяжело разобраться во всём, особенно когда телевизор озвучивает, что всё хорошо. Речь идет за Россию, но для сравнения приведу примеры и по Казахстану. Соответственно не буду озвучивать за последствия санкции, импортозамещения, аренду земель на Дальнем Востоке, повышение пенсионного возраста у соседей и.т.д. некоторые же простые граждане всё таки немножко разбираются в этих и других вопросах. Тем более в статистике разобраться много ума не надо. При этом, с развивающими странами конкурировать мы не можем, какие стратегические интересы защищать собрались госпожа Таноми? Мировая доля ВВП Штата Калифорния (США) больше всего ВВП Таможенного союза, ВВП США 24,41 от мирового, ЕС-22%, Китая 15,41%, вот последние стали с колен, которые в 50-60 годы прошлого столетия нищенствовали, они как говорить Мишаня внутренние проблемы практически решили, со временем когда ещё больше окрепнуть, будут претендовать на мировое экономическое господство. Пока ВВП России от мирового всего 1,77%, Казахстана 0,28%. С зоны ТС часть учёных давно уехали, по различным источникам только в американской Силиконовой долине живут и работают 40 тысяч российских ученых...
Kairat stayer: В всезнающей вике отмечено, что к 2050 году число говорящих на русском языке уменьшиться, никто из профильных академиков, докторов наук лингвистов, демографов не оспаривают. Не дилетанты там написали и Обама и.т.д. не виноваты, пока такая тенденция (Чтобы не быть голословным, ниже в посте процитирую, все дилетанты вы пожалуйста прозревайте).
Пожалуйста, 19 июля 2021 года, три года тому назад отмечал на форуме грамотеям
Kairat stayer: Согласен, национальности не надо впутывать, при этом обсуждение языкового вопроса было актуальным всегда. Следует отметить, что в мире сохраняется тенденция уменьшения количества носителей русского языка. Опять же пруфам, ссылкам, википедии, можно верить, можно не верить, пусть каждый сам решает. Может какие-то русофобы в Вике недостоверные сведения указали или Обама, Трамп, Байден виноваты. Вике указано, что общая численность говорящих на русском языке в мире составляет 260 миллионов (по состоянию на 2014г.). По прогнозам, численность владеющих русским языком к 2050 году в мире сократится до 130 млн человек. За каких-то 36 лет прогнозируют уменьшения в два раза с 260 до 130 миллионов, как указал выше хотите верьте, хотите нет.
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