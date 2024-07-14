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Феодор Мацукатов: Очень сомнительно, что до Пушкина, Достоевского и Чайковского русский язык был таким же привлекательным, как сегодня. Нет сомнений, он стал таковым после того, как был наполнен произведениями этих гениев...Гордится писателями, композиторами и другими гениями прошлого, позапрошлого веков можно сколько угодно. При этом, в настоящее время, в мировом масштабе привлекателен ли русский язык? Разве в проклятой для некоторых Европе, отдельных постсоветских странах выстроилась очередь, с целью изучать русский язык?В всезнающей вике отмечено, что к 2050 году число говорящих на русском языке уменьшиться, никто из профильных академиков, докторов наук лингвистов, демографов не оспаривают. Не дилетанты там написали и Обама и.т.д. не виноваты, пока такая тенденция (Чтобы не быть голословным, ниже в посте процитирую, все дилетанты вы пожалуйста прозревайте).Почти пять лет тому назад с форумными грамотеями обсуждали, ниже процитирую самого себя и россиянина под ником Мишаня, пожалуйста:Kairat stayer: Всякое конечно бывает, да писать не умели, как великие империи распадались отразили другие народы у которых письменность была, те же китайцы, европейцы и.т.д. Письменность дело наживное, кириллицей пользовались ранее более 400 млн. человек, в настоящее время менее 200 млн. Ты же в РФ проживаешь, если бы ваша внешняя политика была бы более менее дружелюбной к соседям, тогда бы 500 млн. человек на кириллице писали. Сейчас же не средние века, на дворе 21 век, лучше жить в процветающем крепком государство, в мире и согласии с соседями и всем миром.Мишаня: В первую очередь страна должна защищать интересы своих граждан. А вот когда маломальски проблемы внутри страны будут решены, можно заняться имперскими амбициями. А сейчас путь: напугаем мир голой попой. Только мир воспринимает это как нелепое оскорбление, а не как мирового соперника. А народ... Народ, он дойная корова. Где уж простому народишку разобраться в политике!?Kairat stayer: Да, большинству простых людей тяжело разобраться во всём, особенно когда телевизор озвучивает, что всё хорошо. Речь идет за Россию, но для сравнения приведу примеры и по Казахстану. Соответственно не буду озвучивать за последствия санкции, импортозамещения, аренду земель на Дальнем Востоке, повышение пенсионного возраста у соседей и.т.д. некоторые же простые граждане всё таки немножко разбираются в этих и других вопросах. Тем более в статистике разобраться много ума не надо. При этом, с развивающими странами конкурировать мы не можем, какие стратегические интересы защищать собрались госпожа Таноми? Мировая доля ВВП Штата Калифорния (США) больше всего ВВП Таможенного союза, ВВП США 24,41 от мирового, ЕС-22%, Китая 15,41%, вот последние стали с колен, которые в 50-60 годы прошлого столетия нищенствовали, они как говорить Мишаня внутренние проблемы практически решили, со временем когда ещё больше окрепнуть, будут претендовать на мировое экономическое господство. Пока ВВП России от мирового всего 1,77%, Казахстана 0,28%. С зоны ТС часть учёных давно уехали, по различным источникам только в американской Силиконовой долине живут и работают 40 тысяч российских ученых...Подробнее здесь: