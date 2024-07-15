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≡ День рождения Костаная будем отмечать 6 дней. Кто споет горожанам, кроме Jazzdauren?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49617
День рождения Костаная будем отмечать 6 дней. Кто споет горожанам, кроме Jazzdauren?
Отправлено: 15.07.24 - 13:17
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Власти города отметили, что прошедший паводок диктует необходимость экономить средства. Поэтому зарубежных исполнителей на гала-концерт не приглашали. Но казахстанский шоу-бизнес будет представлен певцами, у которых, по словам акима города, «хорошая международная ротация».
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
147
Re: День рождения Костаная будем отмечать 6 дней. Кто споет...
Отправлено: 15.07.24 - 13:17
#1
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Вместо 10 никчемушных привезли бы одну- ЧайФ, Воскресенье с большим программами или чтото типа этого. Уверяю- народу бы больше понравилось
Профайл
Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
147
Re: День рождения Костаная будем отмечать 6 дней. Кто споет...
Отправлено: 15.07.24 - 13:18
#2
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А так- фанера галимая
Профайл
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