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≡ Незаконно провести поверку счетчиков за свой счет требовала от абонентов теплокомпания в Аркалыке
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49617
Незаконно провести поверку счетчиков за свой счет требовала от абонентов теплокомпания в Аркалыке
Отправлено: 15.07.24 - 11:09
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В городской суд с иском к ГКП «Аркалыкская теплоэнергетическая компания» обратились местные жители М. и Б. Истцы требовали признать незаконными требования теплокомпании по поверке и обслуживанию общедомовых приборов учета тепла за счет жильцов домов.
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
401
Re: Незаконно провести поверку счетчиков за свой счет требовала...
Отправлено: 15.07.24 - 11:09
#1
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Дорогая редакция, А как обстоят с этим у нас в Костанае? Кому принадлежат счетчики? М не кажется 100% на баланс ПКСК их не передавали, соотвественно на балансе жильцов они стоять не могут. Тем не менее аналогичное сообщение было и в Костанае, и в квитанциях давно у меня было написано что срок поверки истек. Соотвественно считают сейчас без учета показаний прибора....(ну и нафига он тогда нужен???)
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