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Незаконно провести поверку счетчиков за свой счет требовала от абонентов теплокомпания в Аркалыке
Незаконно провести поверку счетчиков за свой счет требовала от абонентов теплокомпания в Аркалыке
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