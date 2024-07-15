НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Ни проехать, ни пройти - Жители Тобыла больше года ждут когда им восстановят дорогу. Что отвечает аким?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49616
Ни проехать, ни пройти - Жители Тобыла больше года ждут когда им восстановят дорогу. Что отвечает аким?
Отправлено: 15.07.24 - 10:19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Встреча акима Тобыла с жителями улицы 40 лет Октября прошла вечером, 10 июля. Поводом стала дорога, которую не могут восстановить последние два года. Раскопали, чтобы проложить канализацию для новых микрорайонов. Но с восстановлением асфальта возникли сложности.
Читать новость

юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3418
Ни проехать, ни пройти - Жители Тобыла больше года ждут когда им восстановят дорогу. Что отвечает аким?
Отправлено: 15.07.24 - 10:19
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жители всё врут! После того, как Затоболовку переименовали, в ней автомачески все улицы отремонтировались и все проблемы были решены! Не понимают, что живут как в Дубае!

[Исправлено: юля елиссева, 15.07.2024 - 11:20]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 31
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS