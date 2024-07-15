Цитата:
maxsaf:
В этот список можно смело добавить и Казахстан. На момент становления молодой республики процент граждан, владеющих русским языком был почти втрое выше, чем владеющих казахским. И даже через тридцать лет независимости доля владеющих русским языком граждан все ещё выше доли владеющих казахским, не смотря на лишение русского языка статуса языка межнационального общения.
Где то за океаном плачет один поуеха))
На момент развала
Русских было больше в Казахстане
Кому сказать что в нац республике местного коренного этнического населения было меньше чем понаехавших
Только у нас наверно такое было, из за двух голодов,войны и коллективизации с нарушением уклада хозяйственной деятельности местное население сократилось и на его место завезено другое.
Но виток истории сделал свой поворот
И вот опять местное этическое население преобладает из за демографических показателей и отъезда потомков понаехавших(не вкладываю в этот термин никакой негативной коннотации) ,тем самым автоматически начинает увеличиваться расширение использование гос языка
Плохо это? Макс считает что плохо
Он хочет чтобы было как раньше
Чтобы русские везде были))
Но пока что русских у него больше только в офисе мигрантов с боссом индусом чем он сильно гордится что он им не запрещает на русском между собой говорить))