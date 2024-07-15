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Круто!

Цитата:Интересная игра была: - и зрелищная и результативная - один из лучших финалов за последние годы.Обычно в матчах такого уровня, игра бывает скучной и однообразной: - играют то на результат и на кону - золото Европы.И в той и в другой команде нету игроков из серии - супер, но средний уровень во всех линиях крепкий и сыгранный- поэтому и атаки и защита смотрелись хорошо.