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≡ Сборная Испании выиграла в финале чемпионата Европы по футболу
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49616
Сборная Испании выиграла в финале чемпионата Европы по футболу
Отправлено: 15.07.24 - 06:42
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Финальная встреча Испании и Англии прошла в Берлине на стадионе "Олимпиаштадион" и завершилась со счетом 2:1. В первом тайме конкуренты голами не отметились, а во втором устроили шоу.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39523
Re: Сборная Испании выиграла в финале чемпионата Европы по...
Отправлено: 15.07.24 - 06:42
#1
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Круто!
Это жесть.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6293
Re: Сборная Испании выиграла в финале чемпионата Европы по...
Отправлено: 15.07.24 - 09:36
#2
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Цитата:
111:
Круто!


Интересная игра была: - и зрелищная и результативная - один из лучших финалов за последние годы.
Обычно в матчах такого уровня, игра бывает скучной и однообразной: - играют то на результат и на кону - золото Европы.
И в той и в другой команде нету игроков из серии - супер, но средний уровень во всех линиях крепкий и сыгранный- поэтому и атаки и защита смотрелись хорошо.
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