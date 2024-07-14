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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39523
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.07.24 - 23:07
#8926
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Цитата:
maxsaf:
Все, можешь не отвлекаться

Ну я спокоен, вытащил тебя из 30, теперь да, можно расслабиться, я даже свою тему там задул
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39523
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.07.24 - 23:32
#8927
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Цитата:
maxsaf:
Это убедительный аргумент?

Хоть одна страна из бывшего соцлагеря, покажи мне, где двух или трехязычие?

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23951
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.07.24 - 23:51
#8928
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Цитата:
111:
Хоть одна страна из бывшего соцлагеря, покажи мне, где двух или трехязычие?

#2 Беларусь.

Схавал? :lol:
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5390
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.07.24 - 23:56
#8929
Комментарий удален модератором.
Профайл
s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5390
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 00:04
#8930
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Цитата:
maxsaf:
#

А, что Беларусь? Там большинство людей говорит на русском, в метро на 2 языках, наш водитель, был счастлив когда увидел вместо Почта Пошта, и малако, а не молоко, он сказал, тут все говорят по моему
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39523
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 00:09
#8931
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Цитата:
maxsaf:
#2 Беларусь. Схавал?

Зачем хавать то?
И что, это все?
Это каков процент?
Ну зачем же так позориться..
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23951
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 00:26
#8932
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Цитата:
111:
Зачем хавать то?

Затем что ты просил хоть одну показать - я тебе и показал, так что теперь не юли.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23951
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 00:27
#8933
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Цитата:
saba:
А, что Беларусь?

А то Беларусь. Там два государственных языка.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10641
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 05:13
#8934
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Цитата:
111:
Вполне могу послать по казахски

----Тоже могу . Значит тоже знаю казахский ? :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10641
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 05:18
#8935
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Цитата:
111:
Хоть одна страна из бывшего соцлагеря, покажи мне, где двух или трехязычие?

----Государственный язык — киргизский (в тексте Конституции КР — кыргызский[2]), официальный — русский.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10641
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 05:36
#8936
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В Декларации о независимости Молдавии от 1991 года[31] румынский язык провозглашается государственным.17 марта 2023 года парламент Молдавии одобрил закон о переименовании государственного языка из молдавского в румынский. 22 марта президент Молдавии Майя Санду подписала этот закон[
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39523
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 06:22
#8937
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Цитата:
maxsaf:
#2 Беларусь.

То есть каких то 6 процентов от всего мира..
Это же ведь не то что показатель, это идиотизм.
Это как считать всех мужиков геями, потому что их 6 процентов от всего Мира..
Ну неплохо у вас методичка то новая пошла..

[Исправлено: 111, 15.07.2024 - 07:26]
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23951
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 07:13
#8938
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Цитата:
111:
То есть каких то 6 процентов от всего мира.. Это же ведь не то что показатель, это идиотизм.

Согласен, это полный идиотизм, когда язык большинства не является государственным языком, таких стран с идиотскими законами меньше шести процентов, вот некоторые из них:
**Пакистан**: Хотя большинство населения говорит на панджаби, государственным языком является урду.
**Малави**: Большинство населения говорит на чичева, но официальным языком является английский.
**Нигерия**: Здесь множество этнических групп говорят на разных языках, таких как хауса, йоруба и игбо, но официальным языком является английский.
**Танзания**: Хотя суахили и английский являются официальными языками, многие граждане говорят на различных местных языках. Эти страны демонстрируют, как официальный язык может быть выбран для административных и политических целей, даже если он не является языком большинства населения.
В этот список можно смело добавить и Казахстан. На момент становления молодой республики процент граждан, владеющих русским языком был почти втрое выше, чем владеющих казахским. И даже через тридцать лет независимости доля владеющих русским языком граждан все ещё выше доли владеющих казахским, не смотря на лишение русского языка статуса языка межнационального общения. :-P :lol:
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5390
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 07:30
#8939
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Цитата:
maxsaf:
А то Беларусь. Там два

Так нет там двух языков, белорусский есть где то в поселках в Брестской области и в объявлениях в общественном транспорте, всё! Вы этого хотите у нас в Казахстане? За что Вы топите? Я в недоумении!
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5390
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 07:38
#8940
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Цитата:
maxsaf:
владеющих

А вот это уже неправда! Процент владеющих русским языком не снизился, процент владеющих казахским языком растет, причем стремительно, невзирая на все Ваши старания! Чем больше молодежь будет знать языков, тем лучше, будут впитывать новые знания!
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