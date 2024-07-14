Отправлено: - 07:13

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То есть каких то 6 процентов от всего мира.. Это же ведь не то что показатель, это идиотизм.

Цитата:Согласен, это полный идиотизм, когда язык большинства не является государственным языком, таких стран с идиотскими законами меньше шести процентов, вот некоторые из них:**Пакистан**: Хотя большинство населения говорит на панджаби, государственным языком является урду.**Малави**: Большинство населения говорит на чичева, но официальным языком является английский.**Нигерия**: Здесь множество этнических групп говорят на разных языках, таких как хауса, йоруба и игбо, но официальным языком является английский.**Танзания**: Хотя суахили и английский являются официальными языками, многие граждане говорят на различных местных языках. Эти страны демонстрируют, как официальный язык может быть выбран для административных и политических целей, даже если он не является языком большинства населения.В этот список можно смело добавить и Казахстан. На момент становления молодой республики процент граждан, владеющих русским языком был почти втрое выше, чем владеющих казахским. И даже через тридцать лет независимости доля владеющих русским языком граждан все ещё выше доли владеющих казахским, не смотря на лишение русского языка статуса языка межнационального общения.