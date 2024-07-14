В Декларации о независимости Молдавии от 1991 года[31] румынский язык провозглашается государственным.17 марта 2023 года парламент Молдавии одобрил закон о переименовании государственного языка из молдавского в румынский. 22 марта президент Молдавии Майя Санду подписала этот закон[
То есть каких то 6 процентов от всего мира.. Это же ведь не то что показатель, это идиотизм. Это как считать всех мужиков геями, потому что их 6 процентов от всего Мира.. Ну неплохо у вас методичка то новая пошла..
111: То есть каких то 6 процентов от всего мира.. Это же ведь не то что показатель, это идиотизм.
Согласен, это полный идиотизм, когда язык большинства не является государственным языком, таких стран с идиотскими законами меньше шести процентов, вот некоторые из них: **Пакистан**: Хотя большинство населения говорит на панджаби, государственным языком является урду. **Малави**: Большинство населения говорит на чичева, но официальным языком является английский. **Нигерия**: Здесь множество этнических групп говорят на разных языках, таких как хауса, йоруба и игбо, но официальным языком является английский. **Танзания**: Хотя суахили и английский являются официальными языками, многие граждане говорят на различных местных языках. Эти страны демонстрируют, как официальный язык может быть выбран для административных и политических целей, даже если он не является языком большинства населения. В этот список можно смело добавить и Казахстан. На момент становления молодой республики процент граждан, владеющих русским языком был почти втрое выше, чем владеющих казахским. И даже через тридцать лет независимости доля владеющих русским языком граждан все ещё выше доли владеющих казахским, не смотря на лишение русского языка статуса языка межнационального общения.
А вот это уже неправда! Процент владеющих русским языком не снизился, процент владеющих казахским языком растет, причем стремительно, невзирая на все Ваши старания! Чем больше молодежь будет знать языков, тем лучше, будут впитывать новые знания!
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