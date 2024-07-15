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≡ Сборная Испании выиграла в финале чемпионата Европы по футболу
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49614
Сборная Испании выиграла в финале чемпионата Европы по футболу
Отправлено: 15.07.24 - 06:42
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Финальная встреча Испании и Англии прошла в Берлине на стадионе "Олимпиаштадион" и завершилась со счетом 2:1. В первом тайме конкуренты голами не отметились, а во втором устроили шоу.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39523
Re: Сборная Испании выиграла в финале чемпионата Европы по...
Отправлено: 15.07.24 - 06:42
#1
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Круто!
Это жесть.
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