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≡ "Почувствовал, как пуля пронзила кожу" - Дональда Трампа ранили на предвыборном митинге. Токаев осудил покушение
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49613
"Почувствовал, как пуля пронзила кожу" - Дональда Трампа ранили на предвыборном митинге. Токаев осудил покушение
Отправлено: 14.07.24 - 13:24
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Покушение на бывшего президента США совершено во время его предвыборного выступления. Трамп ранен. Предполагаемый стрелок и один из зрителей погибли, еще один человек находится в критическом состоянии.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1404
Re: "Почувствовал, как пуля пронзила кожу" - Дональда...
Отправлено: 14.07.24 - 23:47
#15
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Цитата:
maxsaf:
Не обращайте внимание, ему все время рептилоиды двоичные мерещатся

ха. думали что что то остроумное произвели . а на деле глупость написали .
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1404
Re: "Почувствовал, как пуля пронзила кожу" - Дональда...
Отправлено: 14.07.24 - 23:48
#16
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Цитата:
сайлау курманов:
Что-то ничего особенного я не увидел

код 9.11
такие вещи просто так не происходят.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23948
"Почувствовал, как пуля пронзила кожу" - Дональда Трампа ранили на предвыборном митинге. Токаев осудил покушение
Отправлено: 14.07.24 - 23:52
#17
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Цитата:
YESNO:
код 9.11 такие вещи просто так не происходят.

Рептилоиды?))
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1404
"Почувствовал, как пуля пронзила кожу" - Дональда Трампа ранили на предвыборном митинге. Токаев осудил покушение
Отправлено: 14.07.24 - 23:53
#18
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Цитата:
maxsaf:
ему все время рептилоиды

не помню чтоб я что то про них писал ...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23948
"Почувствовал, как пуля пронзила кожу" - Дональда Трампа ранили на предвыборном митинге. Токаев осудил покушение
Отправлено: 14.07.24 - 23:55
#19
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Цитата:
YESNO:
не помню чтоб я что то про них писал ...

Ну тогда кто, если не рептилоиды?))
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1404
"Почувствовал, как пуля пронзила кожу" - Дональда Трампа ранили на предвыборном митинге. Токаев осудил покушение
Отправлено: 14.07.24 - 23:56
#20
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Цитата:
maxsaf:
Рептилоиды?))

не знаю таких , расскажите кто это .
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1404
"Почувствовал, как пуля пронзила кожу" - Дональда Трампа ранили на предвыборном митинге. Токаев осудил покушение
Отправлено: 14.07.24 - 23:58
#21
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Цитата:
maxsaf:
Ну тогда кто, если не рептилоиды?))

пусть для вас это они . вы же с ними видимо знакомы или знаете что то . я вот не пишу про то чего не знаю.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1404
"Почувствовал, как пуля пронзила кожу" - Дональда Трампа ранили на предвыборном митинге. Токаев осудил покушение
Отправлено: 15.07.24 - 00:01
#22
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Цитата:
maxsaf:
Ну тогда кто, если не рептилоиды?

я откуда знаю кто .
я разве там написал что я знаю кто это сделал ?
вы это уже сами что то там придумали за меня ...
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1404
"Почувствовал, как пуля пронзила кожу" - Дональда Трампа ранили на предвыборном митинге. Токаев осудил покушение
Отправлено: 15.07.24 - 00:22
#23
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Цитата:
maxsaf:
Ну тогда кто, если не рептилоиды?))

раньше вообще то люди которые жили между реками Тигр и Ефрат поклонялись живому Богу . это когда родоначальник еврейского народа Авраам завет заключил . А он евреем то и не был ю
Отец твой амарей и мать твоя хитиянка ....
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23948
"Почувствовал, как пуля пронзила кожу" - Дональда Трампа ранили на предвыборном митинге. Токаев осудил покушение
Отправлено: 15.07.24 - 00:31
#24
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Цитата:
YESNO:
я откуда знаю кто . я разве там написал что я знаю кто это сделал ?

Вы написали, что после просмотра видео станет все сразу понятно, хотя сами знать не знаете, кто и что там сделал :lol:
Цитата:
YESNO: И все станет понятно .

Что станет понятно?

[Исправлено: maxsaf, 15.07.2024 - 01:32]
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1404
"Почувствовал, как пуля пронзила кожу" - Дональда Трампа ранили на предвыборном митинге. Токаев осудил покушение
Отправлено: 15.07.24 - 00:40
#25
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Цитата:
maxsaf:
сразу понятно, хотя сами знать не знаете, кто и что там сделал

я разве написал что знаю . кто чтто там сделал.
хотя у вас двоичных всегда так происходит . не удивлен .
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23948
"Почувствовал, как пуля пронзила кожу" - Дональда Трампа ранили на предвыборном митинге. Токаев осудил покушение
Отправлено: 15.07.24 - 00:41
#26
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Цитата:
YESNO:
я разве написал что знаю . кто чтто там сделал. хотя у вас двоичных всегда так происходит . не удивлен

Во, опять началось, двоичные, тепличные, рептилоиды, заговоры...
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1404
"Почувствовал, как пуля пронзила кожу" - Дональда Трампа ранили на предвыборном митинге. Токаев осудил покушение
Отправлено: 15.07.24 - 01:02
#27
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Цитата:
maxsaf:
Во, опять началось, двоичные, тепличные, рептилоиды, заговоры

я же вам как то писал
изучайте
каббалистическую нумерологию.
чтоб понимать что вокруг происходит
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