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"Почувствовал, как пуля пронзила кожу" - Дональда Трампа ранили на предвыборном митинге. Токаев осудил покушение
"Почувствовал, как пуля пронзила кожу" - Дональда Трампа ранили на предвыборном митинге. Токаев осудил покушение
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Я робот(Пользователи)
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- 49613
"Почувствовал, как пуля пронзила кожу" - Дональда Трампа ранили на предвыборном митинге. Токаев осудил покушение
Отправлено: 14.07.24 - 13:24
Покушение на бывшего президента США совершено во время его предвыборного выступления. Трамп ранен. Предполагаемый стрелок и один из зрителей погибли, еще один человек находится в критическом состоянии.
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Re: "Почувствовал, как пуля пронзила кожу" - Дональда...
Отправлено: 14.07.24 - 23:47
Цитата:
ха. думали что что то остроумное произвели . а на деле глупость написали .
maxsaf:
Не обращайте внимание, ему все время рептилоиды двоичные мерещатся
Не обращайте внимание, ему все время рептилоиды двоичные мерещатся
ха. думали что что то остроумное произвели . а на деле глупость написали .
Re: "Почувствовал, как пуля пронзила кожу" - Дональда...
Отправлено: 14.07.24 - 23:48
Цитата:
код 9.11
такие вещи просто так не происходят.
сайлау курманов:
Что-то ничего особенного я не увидел
Что-то ничего особенного я не увидел
код 9.11
такие вещи просто так не происходят.
"Почувствовал, как пуля пронзила кожу" - Дональда Трампа ранили на предвыборном митинге. Токаев осудил покушение
Отправлено: 14.07.24 - 23:52
Цитата:
Рептилоиды?))
YESNO:
код 9.11 такие вещи просто так не происходят.
код 9.11 такие вещи просто так не происходят.
Рептилоиды?))
"Почувствовал, как пуля пронзила кожу" - Дональда Трампа ранили на предвыборном митинге. Токаев осудил покушение
Отправлено: 14.07.24 - 23:53
Цитата:
не помню чтоб я что то про них писал ...
maxsaf:
ему все время рептилоиды
ему все время рептилоиды
не помню чтоб я что то про них писал ...
"Почувствовал, как пуля пронзила кожу" - Дональда Трампа ранили на предвыборном митинге. Токаев осудил покушение
Отправлено: 14.07.24 - 23:55
Цитата:
Ну тогда кто, если не рептилоиды?))
YESNO:
не помню чтоб я что то про них писал ...
не помню чтоб я что то про них писал ...
Ну тогда кто, если не рептилоиды?))
"Почувствовал, как пуля пронзила кожу" - Дональда Трампа ранили на предвыборном митинге. Токаев осудил покушение
Отправлено: 14.07.24 - 23:56
Цитата:
не знаю таких , расскажите кто это .
maxsaf:
Рептилоиды?))
Рептилоиды?))
не знаю таких , расскажите кто это .
"Почувствовал, как пуля пронзила кожу" - Дональда Трампа ранили на предвыборном митинге. Токаев осудил покушение
Отправлено: 14.07.24 - 23:58
Цитата:
пусть для вас это они . вы же с ними видимо знакомы или знаете что то . я вот не пишу про то чего не знаю.
maxsaf:
Ну тогда кто, если не рептилоиды?))
Ну тогда кто, если не рептилоиды?))
пусть для вас это они . вы же с ними видимо знакомы или знаете что то . я вот не пишу про то чего не знаю.
"Почувствовал, как пуля пронзила кожу" - Дональда Трампа ранили на предвыборном митинге. Токаев осудил покушение
Отправлено: 15.07.24 - 00:01
Цитата:
я откуда знаю кто .
я разве там написал что я знаю кто это сделал ?
вы это уже сами что то там придумали за меня ...
maxsaf:
Ну тогда кто, если не рептилоиды?
Ну тогда кто, если не рептилоиды?
я откуда знаю кто .
я разве там написал что я знаю кто это сделал ?
вы это уже сами что то там придумали за меня ...
"Почувствовал, как пуля пронзила кожу" - Дональда Трампа ранили на предвыборном митинге. Токаев осудил покушение
Отправлено: 15.07.24 - 00:22
Цитата:
раньше вообще то люди которые жили между реками Тигр и Ефрат поклонялись живому Богу . это когда родоначальник еврейского народа Авраам завет заключил . А он евреем то и не был ю
Отец твой амарей и мать твоя хитиянка ....
maxsaf:
Ну тогда кто, если не рептилоиды?))
Ну тогда кто, если не рептилоиды?))
раньше вообще то люди которые жили между реками Тигр и Ефрат поклонялись живому Богу . это когда родоначальник еврейского народа Авраам завет заключил . А он евреем то и не был ю
Отец твой амарей и мать твоя хитиянка ....
"Почувствовал, как пуля пронзила кожу" - Дональда Трампа ранили на предвыборном митинге. Токаев осудил покушение
Отправлено: 15.07.24 - 00:31
Цитата:
Вы написали, что после просмотра видео станет все сразу понятно, хотя сами знать не знаете, кто и что там сделал
Цитата:
Что станет понятно?
[Исправлено: maxsaf, 15.07.2024 - 01:32]
YESNO:
я откуда знаю кто . я разве там написал что я знаю кто это сделал ?
я откуда знаю кто . я разве там написал что я знаю кто это сделал ?
Вы написали, что после просмотра видео станет все сразу понятно, хотя сами знать не знаете, кто и что там сделал
Цитата:
YESNO: И все станет понятно .
Что станет понятно?
[Исправлено: maxsaf, 15.07.2024 - 01:32]
"Почувствовал, как пуля пронзила кожу" - Дональда Трампа ранили на предвыборном митинге. Токаев осудил покушение
Отправлено: 15.07.24 - 00:40
Цитата:
я разве написал что знаю . кто чтто там сделал.
хотя у вас двоичных всегда так происходит . не удивлен .
maxsaf:
сразу понятно, хотя сами знать не знаете, кто и что там сделал
сразу понятно, хотя сами знать не знаете, кто и что там сделал
я разве написал что знаю . кто чтто там сделал.
хотя у вас двоичных всегда так происходит . не удивлен .
"Почувствовал, как пуля пронзила кожу" - Дональда Трампа ранили на предвыборном митинге. Токаев осудил покушение
Отправлено: 15.07.24 - 00:41
Цитата:
Во, опять началось, двоичные, тепличные, рептилоиды, заговоры...
YESNO:
я разве написал что знаю . кто чтто там сделал. хотя у вас двоичных всегда так происходит . не удивлен
я разве написал что знаю . кто чтто там сделал. хотя у вас двоичных всегда так происходит . не удивлен
Во, опять началось, двоичные, тепличные, рептилоиды, заговоры...
"Почувствовал, как пуля пронзила кожу" - Дональда Трампа ранили на предвыборном митинге. Токаев осудил покушение
Отправлено: 15.07.24 - 01:02
Цитата:
я же вам как то писал
изучайте
каббалистическую нумерологию.
чтоб понимать что вокруг происходит
maxsaf:
Во, опять началось, двоичные, тепличные, рептилоиды, заговоры
Во, опять началось, двоичные, тепличные, рептилоиды, заговоры
я же вам как то писал
изучайте
каббалистическую нумерологию.
чтоб понимать что вокруг происходит
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