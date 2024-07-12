"Салам алейкум!" - "Здравствуйте!" - Потерпевший по делу о межнациональной розни таксист Костаная изложил свою версию событий журналистам

Отправлено: - 20:50

А Я вам скажу на любом языке Вы для меня у.,бок на любом языке, ничего мужского в Вас нет, так сидите, хихикаете, ни мозгов,ни ума простите ничего, кроме подхихикиванья, Вам темную в жизни никогда не устраивали? Уж больно Вы напомнили одну особь, слава Богу или Аллаху таких больше не встречал