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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.07.24 - 18:40
Цитата:
Обвиняешь не только меня, но и редакцию, как то немного с запашком все это.
Тебе от этого как то легче, чтобы обвинить просто тупо из за того, что Моше например уехал, Свиталику тут неинтересно, как и пмкзту и Дениске, который стал сегодня шишкой какой то.
Или тому как я, кто ушел в инстаграмм?
Ну давай у Дениски спросим, у Икара, как я их так обидел, что они аж уехали кудато за бугор, стали начальниками или ушли в инсту?
Они что там, все обиженные на меня?
Ну вот не надо только фантазировать!
Добринцофф:
сожалению это выбор редакции.
сожалению это выбор редакции.
Обвиняешь не только меня, но и редакцию, как то немного с запашком все это.
Тебе от этого как то легче, чтобы обвинить просто тупо из за того, что Моше например уехал, Свиталику тут неинтересно, как и пмкзту и Дениске, который стал сегодня шишкой какой то.
Или тому как я, кто ушел в инстаграмм?
Ну давай у Дениски спросим, у Икара, как я их так обидел, что они аж уехали кудато за бугор, стали начальниками или ушли в инсту?
Они что там, все обиженные на меня?
Ну вот не надо только фантазировать!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.07.24 - 18:44
Цитата:
Ну да, бегает у уже 15й год меня обвиняет в каких то там грехах, что я руковожу тут всеми людьми, отправляю в Россию жить, отправляю работать начальниками, отправляю в другие соцсети писать, а редакция закрывает на это глаза..
Кстати, дракошу тоже я выкинул, или ты, который не поддерживал его в его деревеньке?
Ах да, опять я, хоья там я ему только фото скидывал и ни с кем не говорил, чтобы вам не навредить..
saba:
Вроде Вы нормальный человек,
Вроде Вы нормальный человек,
Ну да, бегает у уже 15й год меня обвиняет в каких то там грехах, что я руковожу тут всеми людьми, отправляю в Россию жить, отправляю работать начальниками, отправляю в другие соцсети писать, а редакция закрывает на это глаза..
Кстати, дракошу тоже я выкинул, или ты, который не поддерживал его в его деревеньке?
Ах да, опять я, хоья там я ему только фото скидывал и ни с кем не говорил, чтобы вам не навредить..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.07.24 - 18:47
Цитата:
Марик просто жизнь уходит в другое русло, люди перестают общаться, главное что в телефоне! Раньше неважно Россию или Казахстан, весь бывший СССР называли самой читающей страной! Теперь когда я иду из библиотеки с грудой книг, крутят у виска, думают вот дебил
111:
мешает?
мешает?
Марик просто жизнь уходит в другое русло, люди перестают общаться, главное что в телефоне! Раньше неважно Россию или Казахстан, весь бывший СССР называли самой читающей страной! Теперь когда я иду из библиотеки с грудой книг, крутят у виска, думают вот дебил
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.07.24 - 18:51
Цитата:
Мозги у него не на месте! Вот и всё смирись! Это карма или крест твой на всю жизнь! Такое бывает!
111:
Ну да, бегает у уже 15й год меня обвиняет в
Ну да, бегает у уже 15й год меня обвиняет в
Мозги у него не на месте! Вот и всё смирись! Это карма или крест твой на всю жизнь! Такое бывает!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.07.24 - 19:05
Цитата:
Ну да, приходится принимать его таим, какой он есть, злопамятным, ненавидящим критиков Путина, говорящему что я отсюда всех отправил в соцсети, начальниками и в Россию жить..
Я то не против, но как то это на старости уже надоедает.
saba:
крест твой на всю жизнь!
крест твой на всю жизнь!
Ну да, приходится принимать его таим, какой он есть, злопамятным, ненавидящим критиков Путина, говорящему что я отсюда всех отправил в соцсети, начальниками и в Россию жить..
Я то не против, но как то это на старости уже надоедает.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.07.24 - 19:09
Ну ладно обо мне.
А то я стал тут ярче их Путина.
Сейчас пороемся.
Устал, с парка только пришли, прогулочный день сегодня
А то я стал тут ярче их Путина.
Сейчас пороемся.
Устал, с парка только пришли, прогулочный день сегодня
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.07.24 - 19:20
Но мне как то патриотов Путина, которые поддерживают героев войны, насильников и убийц , расстреливающих прямой наводкой детские больницы, и возвеличивают их в ранг Элиты России, мне абсолютно не жаль.
И если в этом виноватым они меня делают, что обиженны, то пусть так и будет!
Сидят тут спокойно в тылу, не воюют, у них родичи не помирают за Путина, как у меня.
Это люди трусы, просто в интернете ради Путина и войны кажется, что готовы на все, но нет же, обычные лгуны.
[Исправлено: 111, 14.07.2024 - 20:22]
И если в этом виноватым они меня делают, что обиженны, то пусть так и будет!
Сидят тут спокойно в тылу, не воюют, у них родичи не помирают за Путина, как у меня.
Это люди трусы, просто в интернете ради Путина и войны кажется, что готовы на все, но нет же, обычные лгуны.
[Исправлено: 111, 14.07.2024 - 20:22]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.07.24 - 20:18
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.07.24 - 20:25
Я могу сказать, что я счастлив, что Максаф не коптит наше небо, уж простите Таноми, гад редкостный, ещё раз извиняюсь
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.07.24 - 20:28
Цитата:
Откуда столько ненависти, я же простой вопрос задал - почему русский язык не сделали государственным? Чё тут такого?
saba:
Я могу сказать, что я счастлив, что Максаф не коптит наше небо, уж простите Таноми, гад редкостный, ещё раз извиняюсь
Я могу сказать, что я счастлив, что Максаф не коптит наше небо, уж простите Таноми, гад редкостный, ещё раз извиняюсь
Откуда столько ненависти, я же простой вопрос задал - почему русский язык не сделали государственным? Чё тут такого?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.07.24 - 20:32
Цитата:
Я тоже не заметил потери бойца
saba:
что я счастлив, что Максаф не коптит наше
что я счастлив, что Максаф не коптит наше
Я тоже не заметил потери бойца
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.07.24 - 20:37
Цитата:
Вы как раз таки и заметили, ой как заметили. А был бы рядом - и знать бы не знали, что есть такой
111:
Я тоже не заметил потери бойца
Я тоже не заметил потери бойца
Вы как раз таки и заметили, ой как заметили. А был бы рядом - и знать бы не знали, что есть такой
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.07.24 - 20:40
Цитата:
Какашка она всегда какашка, как бы не камуфлировалась!
maxsaf:
знать бы не знали, что есть такой
знать бы не знали, что есть такой
Какашка она всегда какашка, как бы не камуфлировалась!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.07.24 - 20:44
Цитата:
У вас так полыхнуло из-за вопроса о статусе русского языка в Казахстане? Так, получается, никто не имеет права это спрашивать? Все должны молча сопеть в две дырки?
saba:
У вас так полыхнуло из-за вопроса о статусе русского языка в Казахстане? Так, получается, никто не имеет права это спрашивать? Все должны молча сопеть в две дырки?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.07.24 - 20:49
Цитата:
Вам виднее, я в этом не специалист
saba:
Какашка она всегда какашка, как бы не камуфлировалась!
Какашка она всегда какашка, как бы не камуфлировалась!
Вам виднее, я в этом не специалист
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