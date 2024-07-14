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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 591 из 591«1...589590591
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39485
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.07.24 - 18:40
#8851
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Цитата:
Добринцофф:
сожалению это выбор редакции.

Обвиняешь не только меня, но и редакцию, как то немного с запашком все это.
Тебе от этого как то легче, чтобы обвинить просто тупо из за того, что Моше например уехал, Свиталику тут неинтересно, как и пмкзту и Дениске, который стал сегодня шишкой какой то.
Или тому как я, кто ушел в инстаграмм?
Ну давай у Дениски спросим, у Икара, как я их так обидел, что они аж уехали кудато за бугор, стали начальниками или ушли в инсту?
Они что там, все обиженные на меня?
Ну вот не надо только фантазировать!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39485
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.07.24 - 18:44
#8852
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Цитата:
saba:
Вроде Вы нормальный человек,

Ну да, бегает у уже 15й год меня обвиняет в каких то там грехах, что я руковожу тут всеми людьми, отправляю в Россию жить, отправляю работать начальниками, отправляю в другие соцсети писать, а редакция закрывает на это глаза..
Кстати, дракошу тоже я выкинул, или ты, который не поддерживал его в его деревеньке?
Ах да, опять я, хоья там я ему только фото скидывал и ни с кем не говорил, чтобы вам не навредить..
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5386
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.07.24 - 18:47
#8853
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Цитата:
111:
мешает?

Марик просто жизнь уходит в другое русло, люди перестают общаться, главное что в телефоне! Раньше неважно Россию или Казахстан, весь бывший СССР называли самой читающей страной! Теперь когда я иду из библиотеки с грудой книг, крутят у виска, думают вот дебил
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5386
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.07.24 - 18:51
#8854
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Цитата:
111:
Ну да, бегает у уже 15й год меня обвиняет в

Мозги у него не на месте! Вот и всё смирись! Это карма или крест твой на всю жизнь! Такое бывает!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39485
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.07.24 - 19:05
#8855
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Цитата:
saba:
крест твой на всю жизнь!

Ну да, приходится принимать его таим, какой он есть, злопамятным, ненавидящим критиков Путина, говорящему что я отсюда всех отправил в соцсети, начальниками и в Россию жить..
Я то не против, но как то это на старости уже надоедает.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39485
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.07.24 - 19:09
#8856
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Ну ладно обо мне.
А то я стал тут ярче их Путина.
Сейчас пороемся.
Устал, с парка только пришли, прогулочный день сегодня
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39485
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.07.24 - 19:20
#8857
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Но мне как то патриотов Путина, которые поддерживают героев войны, насильников и убийц , расстреливающих прямой наводкой детские больницы, и возвеличивают их в ранг Элиты России, мне абсолютно не жаль.
И если в этом виноватым они меня делают, что обиженны, то пусть так и будет!
Сидят тут спокойно в тылу, не воюют, у них родичи не помирают за Путина, как у меня.
Это люди трусы, просто в интернете ради Путина и войны кажется, что готовы на все, но нет же, обычные лгуны.

[Исправлено: 111, 14.07.2024 - 20:22]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39485
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.07.24 - 20:18
#8858
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Просто фото

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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5386
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.07.24 - 20:25
#8859
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Я могу сказать, что я счастлив, что Максаф не коптит наше небо, уж простите Таноми, гад редкостный, ещё раз извиняюсь
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23908
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.07.24 - 20:28
#8860
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Цитата:
saba:
Я могу сказать, что я счастлив, что Максаф не коптит наше небо, уж простите Таноми, гад редкостный, ещё раз извиняюсь

Откуда столько ненависти, я же простой вопрос задал - почему русский язык не сделали государственным? Чё тут такого? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39485
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.07.24 - 20:32
#8861
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Цитата:
saba:
что я счастлив, что Максаф не коптит наше

Я тоже не заметил потери бойца
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23908
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.07.24 - 20:37
#8862
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Цитата:
111:
Я тоже не заметил потери бойца

Вы как раз таки и заметили, ой как заметили. А был бы рядом - и знать бы не знали, что есть такой ;-)
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5386
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.07.24 - 20:40
#8863
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Цитата:
maxsaf:
знать бы не знали, что есть такой

Какашка она всегда какашка, как бы не камуфлировалась! :-P
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23908
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.07.24 - 20:44
#8864
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Цитата:
saba:

У вас так полыхнуло из-за вопроса о статусе русского языка в Казахстане? Так, получается, никто не имеет права это спрашивать? Все должны молча сопеть в две дырки?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23908
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.07.24 - 20:49
#8865
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Цитата:
saba:
Какашка она всегда какашка, как бы не камуфлировалась!

Вам виднее, я в этом не специалист :lol:
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