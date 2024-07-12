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≡ "Салам алейкум!" - "Здравствуйте!" - Потерпевший по делу о межнациональной розни таксист Костаная изложил свою версию событий журналистам
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49613
"Салам алейкум!" - "Здравствуйте!" - Потерпевший по делу о межнациональной розни таксист Костаная изложил свою версию событий журналистам
Отправлено: 12.07.24 - 20:02
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42-летняя жительница города Тобыл Кундызай Кенжетаева обвиняется в оскорблении водителя такси, 30-летнего Михаила ГАЛКИНА. Дело рассматривается по статье "Разжигание межнациональной розни". Как выяснилось в суде, это тяжкая уголовная статье, по которой грозит до 7 лет лишения свободы.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5386
"Салам алейкум!" - "Здравствуйте!" - Потерпевший по делу о межнациональной розни таксист Костаная изложил свою версию событий журналистам
Отправлено: 14.07.24 - 20:17
#60
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Цитата:
maxsaf:
От моих желаний там ниче не зав

Я так понимаю, страстное желание поржать, ничего другого от Вас и не слышал!
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5386
"Салам алейкум!" - "Здравствуйте!" - Потерпевший по делу о межнациональной розни таксист Костаная изложил свою версию событий журналистам
Отправлено: 14.07.24 - 20:19
#61
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Мозгов нет , счастлив, что в свое время в Канаду уехал , скажу при личной встрече!
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23908
"Салам алейкум!" - "Здравствуйте!" - Потерпевший по делу о межнациональной розни таксист Костаная изложил свою версию событий журналистам
Отправлено: 14.07.24 - 20:20
#62
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Цитата:
saba:
Что даёт эта война русским, не понимаю, способность забрать нос выше головы? У Вас такие красивые места в Сибири, пробуйте там

Что американцам скажете по поводу Афганистана, например?))
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5386
"Салам алейкум!" - "Здравствуйте!" - Потерпевший по делу о межнациональной розни таксист Костаная изложил свою версию событий журналистам
Отправлено: 14.07.24 - 20:20
#63
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У..дедок!
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23908
"Салам алейкум!" - "Здравствуйте!" - Потерпевший по делу о межнациональной розни таксист Костаная изложил свою версию событий журналистам
Отправлено: 14.07.24 - 20:21
#64
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Цитата:
saba:
Я так понимаю, страстное желание поржать, ничего другого от Вас и не слышал!

Поржать - это не преступление ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23908
"Салам алейкум!" - "Здравствуйте!" - Потерпевший по делу о межнациональной розни таксист Костаная изложил свою версию событий журналистам
Отправлено: 14.07.24 - 20:23
#65
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Цитата:
saba:
скажу при личной встрече!

У вас есть ответ на мой вопрос? Скажите, почему русский не сделали государственным? :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23908
"Салам алейкум!" - "Здравствуйте!" - Потерпевший по делу о межнациональной розни таксист Костаная изложил свою версию событий журналистам
Отправлено: 14.07.24 - 20:27
#66
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Цитата:
saba:
У..дедок!

Это на каком языке?))
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5386
"Салам алейкум!" - "Здравствуйте!" - Потерпевший по делу о межнациональной розни таксист Костаная изложил свою версию событий журналистам
Отправлено: 14.07.24 - 20:50
#67
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А Я вам скажу на любом языке Вы для меня у.,бок на любом языке, ничего мужского в Вас нет, так сидите, хихикаете, ни мозгов,ни ума простите ничего, кроме подхихикиванья, Вам темную в жизни никогда не устраивали? Уж больно Вы напомнили одну особь, слава Богу или Аллаху таких больше не встречал
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5386
"Салам алейкум!" - "Здравствуйте!" - Потерпевший по делу о межнациональной розни таксист Костаная изложил свою версию событий журналистам
Отправлено: 14.07.24 - 20:53
#68
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Есть такая русская поговорка, с г..ном встретишься , оно не отлипнет! С приветом ко всем!
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Страница 5 из 5«1...345
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