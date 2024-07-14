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≡ "Почувствовал, как пуля пронзила кожу" - Дональда Трампа ранили на предвыборном митинге. Токаев осудил покушение
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49612
"Почувствовал, как пуля пронзила кожу" - Дональда Трампа ранили на предвыборном митинге. Токаев осудил покушение
Отправлено: 14.07.24 - 13:24
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Покушение на бывшего президента США совершено во время его предвыборного выступления. Трамп ранен. Предполагаемый стрелок и один из зрителей погибли, еще один человек находится в критическом состоянии.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16290
Re: "Почувствовал, как пуля пронзила кожу" - Дональда...
Отправлено: 14.07.24 - 13:24
#1
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Киллер стрелял в Трампа а попал в Байдена.

Такую блистательную биографию делают нашему рыжему...

Анна Ахматова о Бродском которого выслали в ссылку
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1395
Re: "Почувствовал, как пуля пронзила кожу" - Дональда...
Отправлено: 14.07.24 - 14:36
#2
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Просто посмотрите на время в левом углу .
И все станет понятно .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39467
Re: "Почувствовал, как пуля пронзила кожу" - Дональда...
Отправлено: 14.07.24 - 14:43
#3
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Хорошая идея.
Трамп вообще на выдумки горазд, ну или его команда.
Но Байдена он и так бы положил, но для результата на 146 процентов это просто прекрасно..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6292
Re: "Почувствовал, как пуля пронзила кожу" - Дональда...
Отправлено: 14.07.24 - 14:49
#4
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Идёт большая игра на многие сотни и сотни миллиардов военных долларов: - можно и кусочек уха для этого отдать и этого стрелка тоже.
Нашему зачем это надо - это их внутренние дела.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39467
Re: "Почувствовал, как пуля пронзила кожу" - Дональда...
Отправлено: 14.07.24 - 15:11
#5
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Везде это фото, даже я скопировал себе, красавчег!

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39467
Re: "Почувствовал, как пуля пронзила кожу" - Дональда...
Отправлено: 14.07.24 - 15:14
#6
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Думал Трампу отрезали ухо, как это делает в России полиция, ух, оказалось только отстрелили..
В ухо, в мочке был заложен микроскопический заряд.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39467
"Почувствовал, как пуля пронзила кожу" - Дональда Трампа ранили на предвыборном митинге. Токаев осудил покушение
Отправлено: 14.07.24 - 15:17
#7
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В России объявили украинский след в попытке убийства Трампа, во дела то!




[Исправлено: 111, 14.07.2024 - 16:18]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39467
"Почувствовал, как пуля пронзила кожу" - Дональда Трампа ранили на предвыборном митинге. Токаев осудил покушение
Отправлено: 14.07.24 - 15:22
#8
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Бедняшка..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39467
"Почувствовал, как пуля пронзила кожу" - Дональда Трампа ранили на предвыборном митинге. Токаев осудил покушение
Отправлено: 14.07.24 - 15:25
#9
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Украинский след

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39467
"Почувствовал, как пуля пронзила кожу" - Дональда Трампа ранили на предвыборном митинге. Токаев осудил покушение
Отправлено: 14.07.24 - 15:26
#10
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Красавчег

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39467
"Почувствовал, как пуля пронзила кожу" - Дональда Трампа ранили на предвыборном митинге. Токаев осудил покушение
Отправлено: 14.07.24 - 15:27
#11
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Трамп сейчас

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39467
"Почувствовал, как пуля пронзила кожу" - Дональда Трампа ранили на предвыборном митинге. Токаев осудил покушение
Отправлено: 14.07.24 - 16:03
#12
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Всеобщая истерия

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