Re: "Почувствовал, как пуля пронзила кожу" - Дональда...

Отправлено: - 14:43

Хорошая идея.

Трамп вообще на выдумки горазд, ну или его команда.

Но Байдена он и так бы положил, но для результата на 146 процентов это просто прекрасно..