Отправлено: - 09:53

Гога:

3,3 млн. тонн золота ???Вы сами поняли , что напечатали ???(((По оценкам Всемирного Совета по Золоту (с англ. World Gold Council), за всю историю добыто в общей сложности 201 296 тонн золота)))

Цитата:Именно эту цифру, мы перепроверили, назвал Абдурахман Исаев. Вероятно, он имел ввиду золотосодержащую руду. Проверим, исправим.