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≡ Карьер в законе - Жители поселка в Костанайской области продолжают выступать против строительства
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49608
Карьер в законе - Жители поселка в Костанайской области продолжают выступать против строительства
Отправлено: 13.07.24 - 17:40
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История разработки карьера с золотом в селе Пригородное, против которой выступают местные жители, получила продолжение. После публикации предыдущего материала поговорить с людьми в поселок приехали аким Житикаринского района и председатель правления ТОО «Комаровское горное предприятие». Встреча получилась крайне эмоциональной, но вряд ли что-то изменила в этом противостоянии бизнеса и общественности.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39439
Re: Карьер в законе - Жители поселка в Костанайской области...
Отправлено: 13.07.24 - 17:40
#1
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Нашу власть держат как за послушных собак, которые в угоду богатым хозяевам готовы отдать все наши земли новоявленным баям иностранцам за пару шашлыков..
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1307
Re: Карьер в законе - Жители поселка в Костанайской области...
Отправлено: 13.07.24 - 23:15
#2
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Жаль жителей, но им не под силу решить вопрос без привлечения внимания общественности. Все уже давно поделено, откаты получены, средства освоены. Теперь им по ушам будут ездить все, кому заплачено, кому занесено и т.д. В том числе местные князьки-акимы. Но им, конечно же, никто не заносил. Они-де пекутся о бюджете и народе.
Не призываю ни к чему, но посмотрите опыт жителей Башкирии при отстаивании шихана Куштау. Они отстояли. Иначе - никак.
И еще. Типа будут вывозить руду на переработку. Но может статься так, что кучное выщелачивание будет производиться на месте. А это будет похлеще, чем добычной карьер. Ибо возить до Варваринки автотранспортом - влетит в копеечку, а жд там нет!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10637
Re: Карьер в законе - Жители поселка в Костанайской области...
Отправлено: 14.07.24 - 02:13
#3
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Золото будут выкапывать. Планируемый объем добычи – 3,3 млн тонн.----3,3 млн. тонн золота ???Вы сами поняли , что напечатали ???(((По оценкам Всемирного Совета по Золоту (с англ. World Gold Council), за всю историю добыто в общей сложности 201 296 тонн золота)))
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10637
Re: Карьер в законе - Жители поселка в Костанайской области...
Отправлено: 14.07.24 - 02:27
#4
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1 грамм золота стоит около 39,3 долларов,---умножаем на 3 300 000 000 = 129 690 000 000 долларов , умножаем на 473,66=61 428 965 400 000 тенге .
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
442
Re: Карьер в законе - Жители поселка в Костанайской области...
Отправлено: 14.07.24 - 03:12
#5
Комментарий удален модератором.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5369
Карьер в законе - Жители поселка в Костанайской области продолжают выступать против строительства
Отправлено: 14.07.24 - 06:39
#6
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Цитата:
Мишаня:
до Варваринки автотранспортом -

Возят из Житикары давно, одно время новую дорогу так китайцами ушатали, что через 2 года опять пришлось делать
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
687
Re: Карьер в законе - Жители поселка в Костанайской области...
Отправлено: 14.07.24 - 09:53
#7
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Цитата:
Гога:
3,3 млн. тонн золота ???Вы сами поняли , что напечатали ???(((По оценкам Всемирного Совета по Золоту (с англ. World Gold Council), за всю историю добыто в общей сложности 201 296 тонн золота)))

Именно эту цифру, мы перепроверили, назвал Абдурахман Исаев. Вероятно, он имел ввиду золотосодержащую руду. Проверим, исправим.
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