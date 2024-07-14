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≡ Легко ли поймать карася? - Самая популярная рыба сейчас клюет везде, но не у всех
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49608
Легко ли поймать карася? - Самая популярная рыба сейчас клюет везде, но не у всех
Отправлено: 14.07.24 - 07:00
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Наверное, каждый рыболов не раз попадался на «крючок» информации о хорошем клеве, но, добравшись до этого места, костерил информатора: клева не было. Шутка «Там клюет вчера и завтра» - самая настоящая рыбацкая реальность и касается абсолютно каждого водоема.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15046
Re: Легко ли поймать карася? - Самая популярная рыба сейчас...
Отправлено: 14.07.24 - 07:00
#1
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Цитата:
Наверное, каждый рыболов не раз попадался на «крючок» информации о хорошем клеве, но, добравшись до этого места, костерил информатора: клева не было

Да, мы тоже попались)
В тик токе два парня хвасталась как они на убагане щуку на ловили. Много судя по ролику. Мы тоже с парнями решили рвануть туда. Итог на толпу из 3 человек одна щука. Не тащить же её домой. Там и сварили ушицу.
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