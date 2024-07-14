Отправлено: - 07:00

Наверное, каждый рыболов не раз попадался на «крючок» информации о хорошем клеве, но, добравшись до этого места, костерил информатора: клева не было

Цитата:Да, мы тоже попались)В тик токе два парня хвасталась как они на убагане щуку на ловили. Много судя по ролику. Мы тоже с парнями решили рвануть туда. Итог на толпу из 3 человек одна щука. Не тащить же её домой. Там и сварили ушицу.