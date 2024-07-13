Re: Соседи заброшенного дома по ул. Толстого 125 в Костанае...

Отправлено: - 21:17

у этого домика бородатая история. Когда сносили в этом районе частный сектор и строили хрущевки, покойный владеделец этого дома отстоял свой домик и не дал снести. В итоге всё вокруг застроили хрещёвками, а этот домик так и остался после многоэтажек.