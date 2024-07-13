Отправлено: - 13:21

Статистика утверждает, что зарплаты и пенсии заметно растут. А народ живёт всё хуже и хуже. Цены на всё постоянно повышаются,

Цитата:Резкий рост цен начался с 21 года и увеличился в 22Ковидные ограничение и большая война с санкциями которые ударили и по нам так как мы в едином союзе с агрессором по сути и дали такой результатДальше будет только хужеСпасибо Китаю и РоссииУстроили веселуху блин