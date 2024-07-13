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Николай ВОРОНИН: Сверху видно хуже?
Николай ВОРОНИН: Сверху видно хуже?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49607
Николай ВОРОНИН: Сверху видно хуже?
Отправлено: 13.07.24 - 09:45
То, что мы давно говорили на кухнях, и то, что во всеуслышание заявил министр, не приносит результата. Так и непонятно, кто ответит за приписки. И куда ушли миллиарды субсидий, выделенных государством сельскому хозяйству, если количество скота и произведённое количество молока оказались только в отчётах фермеров?
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р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 616
Re: Николай ВОРОНИН: Сверху видно хуже?
Отправлено: 13.07.24 - 09:45
продавать все чему не смогли дать ума и приложить руки наши деловары могут. Позорник этот министр транспорта. Вот третий год нет железнодорожного пассажирского сообщения в сторону РФ из Костаная. Рельсы уже поржавели.Сохранить то что уже есть и то не могут.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5365
Николай ВОРОНИН: Сверху видно хуже?
Отправлено: 13.07.24 - 09:47
Взять и всё поделить, то бишь отдать государству! Коммунистическое прошлое никак не оставляет? И ничего, что все эти перекосы в статистике инициировало само государство, но автор предлагает наказать бизнесменов и отдать их имущество государству. А где пример эффективного развития государственных компаний? Может Самрук Казына со 100 процентным участием государства? Им отдали 70 процентов имущества страны а где выхлоп? В последнее время что то стали кидать с барского стола, может испугались топ менеджеры потерять синекуру?
[Исправлено: saba, 13.07.2024 - 10:48]
[Исправлено: saba, 13.07.2024 - 10:48]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1459
Re: Николай ВОРОНИН: Сверху видно хуже?
Отправлено: 13.07.24 - 11:51
Товарищ Воронин всерьёз верит, что "народных избранников" выбирал народ?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16287
Re: Николай ВОРОНИН: Сверху видно хуже?
Отправлено: 13.07.24 - 13:21
Цитата:
Резкий рост цен начался с 21 года и увеличился в 22
Ковидные ограничение и большая война с санкциями которые ударили и по нам так как мы в едином союзе с агрессором по сути и дали такой результат
Дальше будет только хуже
Спасибо Китаю и России
Устроили веселуху блин
Статистика утверждает, что зарплаты и пенсии заметно растут. А народ живёт всё хуже и хуже. Цены на всё постоянно повышаются,
Резкий рост цен начался с 21 года и увеличился в 22
Ковидные ограничение и большая война с санкциями которые ударили и по нам так как мы в едином союзе с агрессором по сути и дали такой результат
Дальше будет только хуже
Спасибо Китаю и России
Устроили веселуху блин
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 242
Re: Николай ВОРОНИН: Сверху видно хуже?
Отправлено: 13.07.24 - 18:50
В Казахстан, молоко привозят из РФ, Белоруссии, эдак процентов 65-70, а оставшиеся проценты, в виде молочных продуктов производят в самом гос-ве, Скотоводы, фермеры толком не работают и не будут работать при жалостливом правлении, они без субсидий вообще не хотят работать, их к такому безобразию научил первый президент. Вот поэтому цены так растут! Основной массе народа не нужно это, кроме автора статьи! Народу нужно зрелищ и хлеба, то есть подавай им праздники, а остальное само гос-во "будет давать так многие считают". Скоро страна может превратиться в страну дармоедов! Ведь не зря США уничтожила СССР, созданный на поте и крови наших дедов, отцов. Сейчас население может только потреблять то, что создано руками Китая, России, Белоруссии, Турции, Узбекистана, Киргизии и многих других, а у нас производить некому, даже маломальские дороги, воровство, коррупция, преступность, наркомания, насилие, расхлябанность в стране, даже служить в армии некому, даже налоги толком никто не платит, хотя есть контролирующие правоохранительные органы. Все хотят есть не меньше трех раз в день, а работать или создавать реальную экономику, чтобы все произведенные руками казахстанцев, товары шли на экспорт, некому! Депутатов толковых нет, законы некоторые создают, абы как, сами видите! Нет жесткости, требований, ограничений, наказаний за содеянное! В общем все хорошо прекрасная маркиза!
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