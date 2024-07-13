Отправлено: - 16:13

юля елиссева:

Зечем вообще в авторитарных государствах нужны депутаты, если по факту они всё равно ничего не решают?

Цитата:Это не совсем авторитарные государстваНа западе применяется термин дружелюбные диктатуры или информационные автократииКогда при всех видимых демократических институтахВыборы, депутаты, всякие референдумы и мнимая свобода СМИВ итоге получается что полноценной демократии всеровно нет но все аспекты демократии естьНГ может писать чё хочет? МожетДепутаты что-то возмущаются по поводу бюджета? ВозмущаютсяВыборы есть? Есть и никто не может отрицать этого))Диктатура у нас? А вот непонятно)Полноценной Диктатуры как в южной Америке с военными у власти,расстрелами и полицейской слежкой всеровно не получается)И демократии как в Голландии нетПереходное состояние