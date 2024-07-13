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≡ Пьяная погоня: За нетрезвым водителем гонялись полицейские ранним утром в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49607
Пьяная погоня: За нетрезвым водителем гонялись полицейские ранним утром в Костанае
Отправлено: 13.07.24 - 18:13
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Жителя областного центра, который управлял автомобилем Nissan Maxima в состоянии алкогольного опьянения, полицейские задержали вчера, 12 июля, в 5 утра.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
242
Re: Пьяная погоня: За нетрезвым водителем гонялись полицейские...
Отправлено: 13.07.24 - 18:13
#1
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Такое положение дел с бардаком, созданным бездействием дорожной полиции, наводит на мысль, а вообще они выявляют правонарушителей "побухать", автогонщиками, мотогонщиками, рассекающими по г. Костанаю!
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