НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Помещение есть, но конкурс не проведен» — Почему бродячих собак в Лисаковске не отлавливают
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49607
«Помещение есть, но конкурс не проведен» — Почему бродячих собак в Лисаковске не отлавливают
Отправлено: 13.07.24 - 18:08
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос был задан акиму города Абаю ИБРАЕВУ на брифинге по итогам социально-экономического развития Лисаковска с начала года. Аким сказал, что жалобы горожан на бездомных животных есть. И прокомментировал, что делается для разрешения ситуации.
Читать новость

абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
242
Re: «Помещение есть, но конкурс не проведен» — Почему бродячих...
Отправлено: 13.07.24 - 18:08
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гос-во создало всему населению только проблему с жалостливым отношениям к собакам, а не решение проблемы и это видят все! Но депутаты Парламента РК, принявшие закон, и в ус не дуют!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 47, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 47
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS