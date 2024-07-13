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≡ Карьер в законе - Жители поселка в Костанайской области продолжают выступать против строительства
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49607
Карьер в законе - Жители поселка в Костанайской области продолжают выступать против строительства
Отправлено: 13.07.24 - 17:40
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История разработки карьера с золотом в селе Пригородное, против которой выступают местные жители, получила продолжение. После публикации предыдущего материала поговорить с людьми в поселок приехали аким Житикаринского района и председатель правления ТОО «Комаровское горное предприятие». Встреча получилась крайне эмоциональной, но вряд ли что-то изменила в этом противостоянии бизнеса и общественности.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39439
Re: Карьер в законе - Жители поселка в Костанайской области...
Отправлено: 13.07.24 - 17:40
#1
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Нашу власть держат как за послушных собак, которые в угоду богатым хозяевам готовы отдать все наши земли новоявленным баям иностранцам за пару шашлыков..
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