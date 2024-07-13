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≡ Соседи заброшенного дома по ул. Толстого 125 в Костанае требуют его сноса
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49607
Соседи заброшенного дома по ул. Толстого 125 в Костанае требуют его сноса
Отправлено: 13.07.24 - 17:36
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Требуют давно. Но из года в год состояние строения становится только хуже.Оно горело уже раза три, это вечное обиталище бомжей. Кампания по ревизии брошенных объектов, заявленная недавно акиматом города, заставила людей напомнить о себе.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39439
Re: Соседи заброшенного дома по ул. Толстого 125 в Костанае...
Отправлено: 13.07.24 - 17:36
#1
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Ждет своего часа, когда аким выкупит за 34 миллиона
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