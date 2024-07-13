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Требуют давно. Но из года в год состояние строения становится только хуже.Оно горело уже раза три, это вечное обиталище бомжей. Кампания по ревизии брошенных объектов, заявленная недавно акиматом города, заставила людей напомнить о себе.