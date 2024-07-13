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Соседи заброшенного дома по ул. Толстого 125 в Костанае требуют его сноса
Соседи заброшенного дома по ул. Толстого 125 в Костанае требуют его сноса
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