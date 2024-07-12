Отправлено: - 13:12

ACROS:

Что тут такого в этих словах что может вызвать МЕЖНАЦИОНАЛЬНУЮ рознь ??? Разве она этими словами оскорбила Галкина ??

555:

Спасибо братья казахи за правду о том, что о нас думаете, родившихся и выросших русских в Казахстане.

ОГПУ:

За последние 25 лет, город превратили в помойку, ничего своего нет, специалисты унесли ноги кто куда,

Филипповна:

Почему это моя - Россия ?

Цитата:Переход в национальную плоскость сопреженное с требованиями уехать из страны проживания именно по факту нац принадлежностиКстати если бы она просто крикнула "ну не нравится что-то вали из страны" то это была бы не 174 статья и вообще не статьяЦитата:Вот ещё одинПереводит дело в нац плоскость проецируя вопрос на всехТоже статья Цитата:Я так понимаю специалисты по уборке мусора унесли ноги?Цитата:Националисты мерят всех по факту нац и расовой принадлежностиТаксист вообще поляк мог быть или немец но бабе было плевать она хотела кипишВ России шовинисты бурятам и калмыкам тоже кричат валите в свою среднюю Азию не понимая что перед ними россияне стоят коренные