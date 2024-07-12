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"Салам алейкум!" - "Здравствуйте!" - Потерпевший по делу о межнациональной розни таксист Костаная изложил свою версию событий журналистам
"Салам алейкум!" - "Здравствуйте!" - Потерпевший по делу о межнациональной розни таксист Костаная изложил свою версию событий журналистам
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49605
"Салам алейкум!" - "Здравствуйте!" - Потерпевший по делу о межнациональной розни таксист Костаная изложил свою версию событий журналистам
Отправлено: 12.07.24 - 20:02
42-летняя жительница города Тобыл Кундызай Кенжетаева обвиняется в оскорблении водителя такси, 30-летнего Михаила ГАЛКИНА. Дело рассматривается по статье "Разжигание межнациональной розни". Как выяснилось в суде, это тяжкая уголовная статье, по которой грозит до 7 лет лишения свободы.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16287
Re: "Салам алейкум!" - "Здравствуйте!" -...
Отправлено: 13.07.24 - 13:12
Цитата:
Переход в национальную плоскость сопреженное с требованиями уехать из страны проживания именно по факту нац принадлежности
Кстати если бы она просто крикнула "ну не нравится что-то вали из страны" то это была бы не 174 статья и вообще не статья
Цитата:
Вот ещё один
Переводит дело в нац плоскость проецируя вопрос на всех
Тоже статья Цитата:
Я так понимаю специалисты по уборке мусора унесли ноги?Цитата:
Националисты мерят всех по факту нац и расовой принадлежности
Таксист вообще поляк мог быть или немец но бабе было плевать она хотела кипиш
В России шовинисты бурятам и калмыкам тоже кричат валите в свою среднюю Азию не понимая что перед ними россияне стоят коренные
ACROS:
Что тут такого в этих словах что может вызвать МЕЖНАЦИОНАЛЬНУЮ рознь ??? Разве она этими словами оскорбила Галкина ??
Что тут такого в этих словах что может вызвать МЕЖНАЦИОНАЛЬНУЮ рознь ??? Разве она этими словами оскорбила Галкина ??
Переход в национальную плоскость сопреженное с требованиями уехать из страны проживания именно по факту нац принадлежности
Кстати если бы она просто крикнула "ну не нравится что-то вали из страны" то это была бы не 174 статья и вообще не статья
Цитата:
555:
Спасибо братья казахи за правду о том, что о нас думаете, родившихся и выросших русских в Казахстане.
Спасибо братья казахи за правду о том, что о нас думаете, родившихся и выросших русских в Казахстане.
Вот ещё один
Переводит дело в нац плоскость проецируя вопрос на всех
Тоже статья Цитата:
ОГПУ:
За последние 25 лет, город превратили в помойку, ничего своего нет, специалисты унесли ноги кто куда,
За последние 25 лет, город превратили в помойку, ничего своего нет, специалисты унесли ноги кто куда,
Я так понимаю специалисты по уборке мусора унесли ноги?Цитата:
Филипповна:
Почему это моя - Россия ?
Почему это моя - Россия ?
Националисты мерят всех по факту нац и расовой принадлежности
Таксист вообще поляк мог быть или немец но бабе было плевать она хотела кипиш
В России шовинисты бурятам и калмыкам тоже кричат валите в свою среднюю Азию не понимая что перед ними россияне стоят коренные
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16287
Re: "Салам алейкум!" - "Здравствуйте!" -...
Отправлено: 13.07.24 - 13:14
Цитата:
В чечне их уже почти нет
Филипповна:
русские есть везде.
русские есть везде.
В чечне их уже почти нет
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16287
Re: "Салам алейкум!" - "Здравствуйте!" -...
Отправлено: 13.07.24 - 13:16
Цитата:
Да штрафом она сейчас будет ещё злее
Детям будет рассказывать что их наказали иза русских тем самым плодя ненависть
А посидит годика два,вернётся и будет тише воды ниже травы так как на зоне обьеснят суть жизни немного
Темболее если баба там по сути первая подстрекала пьяного мужика то по ней зона и плачет
Такая не остановится пока не сядет поэтому лучше ей сесть на этом деле чем потом она кого-нибудь убьёт
111:
Да пусть сажают. Детей в детдом. Многие через это прошли
Да пусть сажают. Детей в детдом. Многие через это прошли
Да штрафом она сейчас будет ещё злее
Детям будет рассказывать что их наказали иза русских тем самым плодя ненависть
А посидит годика два,вернётся и будет тише воды ниже травы так как на зоне обьеснят суть жизни немного
Темболее если баба там по сути первая подстрекала пьяного мужика то по ней зона и плачет
Такая не остановится пока не сядет поэтому лучше ей сесть на этом деле чем потом она кого-нибудь убьёт
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1253
Re: "Салам алейкум!" - "Здравствуйте!" -...
Отправлено: 13.07.24 - 13:24
Цитата:
Тебя не спросили, когда и куда нам ехать.Советчик нашелся.
Vit:
Время пришло принимать решение. Пора друзья, пора
Время пришло принимать решение. Пора друзья, пора
Тебя не спросили, когда и куда нам ехать.Советчик нашелся.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.23
- Сообщений:
- 195
Re: "Салам алейкум!" - "Здравствуйте!" -...
Отправлено: 13.07.24 - 13:27
Цитата:
abaika95:Ага, вот такая она дура - ехать в Чечню ! Там бы она свой хавальник один раз только попробовала бы раскрыть - быстро бы поняла чьи в лесу шишки.
В чечне их уже почти нет
В чечне их уже почти нет
"Салам алейкум!" - "Здравствуйте!" - Потерпевший по делу о межнациональной розни таксист Костаная изложил свою версию событий журналистам
Отправлено: 13.07.24 - 13:38
Цитата:
Я эту версию озвучивал. Может он украинец, уехал от войны, от орысов. А тут его назвали орысом. Обидно наверно)
abaika95:
Таксист вообще поляк мог быть или немец но бабе было плевать она хотела кипиш
Таксист вообще поляк мог быть или немец но бабе было плевать она хотела кипиш
Я эту версию озвучивал. Может он украинец, уехал от войны, от орысов. А тут его назвали орысом. Обидно наверно)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16287
"Салам алейкум!" - "Здравствуйте!" - Потерпевший по делу о межнациональной розни таксист Костаная изложил свою версию событий журналистам
Отправлено: 13.07.24 - 14:07
Цитата:
Ну как бы
Чеченцы сами всех русских выдавили
Поэтому за фразу вали в Россию у них ниче не сделают))
Цитата:
От войны в другие места уезжают
А не России в подбрюшье)
И баба явно не за Украину переживала а просто решила кипишнуть на ровном месте
Может ей в суде русские постоянно полы пачкали вот по Пьяне и выдала))
Филипповна:
Там бы она свой хавальник один раз только попробовала бы раскрыть - быстро бы поняла чьи в лесу шишки.
Там бы она свой хавальник один раз только попробовала бы раскрыть - быстро бы поняла чьи в лесу шишки.
Ну как бы
Чеченцы сами всех русских выдавили
Поэтому за фразу вали в Россию у них ниче не сделают))
Цитата:
Vit:
Может он украинец, уехал от войны, от орысов. А тут его назвали орысом. Обидно наверно)
Может он украинец, уехал от войны, от орысов. А тут его назвали орысом. Обидно наверно)
От войны в другие места уезжают
А не России в подбрюшье)
И баба явно не за Украину переживала а просто решила кипишнуть на ровном месте
Может ей в суде русские постоянно полы пачкали вот по Пьяне и выдала))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3415
"Салам алейкум!" - "Здравствуйте!" - Потерпевший по делу о межнациональной розни таксист Костаная изложил свою версию событий журналистам
Отправлено: 13.07.24 - 15:13
Цитата:
Был в советское время такой анекдот:
- Ты где работаешь?
- В Горисполкоме!
- Оооо!
- Полы там мою.
- Аа...А сколько получаешь?
- Тысячу рублей!
- Ооо..!
- В год!
- Ааа....
А по факту, у тётки четверо детей и в итоге, каким бы ни было наказание, получим в выходе ещё четверых русофобов. Ведь деткам объяснят всё так что именно из-за этого орыса их мама или штраф заплатила или в тюряге сидит.
[Исправлено: юля елиссева, 13.07.2024 - 16:17]
111:
Кенжеатева работала техничкой в суде города Тобыл,
Кенжеатева работала техничкой в суде города Тобыл,
Был в советское время такой анекдот:
- Ты где работаешь?
- В Горисполкоме!
- Оооо!
- Полы там мою.
- Аа...А сколько получаешь?
- Тысячу рублей!
- Ооо..!
- В год!
- Ааа....
А по факту, у тётки четверо детей и в итоге, каким бы ни было наказание, получим в выходе ещё четверых русофобов. Ведь деткам объяснят всё так что именно из-за этого орыса их мама или штраф заплатила или в тюряге сидит.
[Исправлено: юля елиссева, 13.07.2024 - 16:17]
"Салам алейкум!" - "Здравствуйте!" - Потерпевший по делу о межнациональной розни таксист Костаная изложил свою версию событий журналистам
Отправлено: 13.07.24 - 16:17
Цитата:
Тогда её надо наградить.
юля елиссева:
в итоге, каким бы ни было наказание, получим в выходе ещё четверых русофобов
в итоге, каким бы ни было наказание, получим в выходе ещё четверых русофобов
Тогда её надо наградить.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 39439
"Салам алейкум!" - "Здравствуйте!" - Потерпевший по делу о межнациональной розни таксист Костаная изложил свою версию событий журналистам
Отправлено: 13.07.24 - 17:19
Ну в принципе многие начали к русским настороженно относиться, с тех пор как безумец начал войну и заставил российскую пропаганду чморить всех не русских.
И так уже третий год безумия.
Как с ненавистью их пропаганда начала обгаживать Казахстан и казахов.
Тут просто, еще и добавился этот фактор.
И так уже третий год безумия.
Как с ненавистью их пропаганда начала обгаживать Казахстан и казахов.
Тут просто, еще и добавился этот фактор.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 39439
"Салам алейкум!" - "Здравствуйте!" - Потерпевший по делу о межнациональной розни таксист Костаная изложил свою версию событий журналистам
Отправлено: 13.07.24 - 17:26
У меня братан, когда с России приезжает, тут украинцев хочет мочить, все бродит и ищет их по пьяне, сам не лезет, просит с теми, кто с ним пьет.
Он, хоть и этнический казах так же женат на русской, как я, и в нем русский дух, но пропаганда его так стравила на украинцев, что узнав что какая то баба Кравчук или Кравченко, он ей готов волосы все выщипать на голове.
И вот даже мне этот русский брат стал как то неприятен, у меня большинство за Путина родичей и все хотят убивать украинцев, даже местные мои сестры и братья казахи, но хотя бы об этом редко говорят, а этот всегда.
Вот как к ним таким относиться?
Они прежде всего позорят русскую нацию и показывают, будто все они такие, все одинаковы и плохие.
Ну так их пропаганда поступает и главное травит на другие нации.
Кто виноват?
Тот, кто придумал убивать украинцев..
[Исправлено: 111, 13.07.2024 - 18:29]
Он, хоть и этнический казах так же женат на русской, как я, и в нем русский дух, но пропаганда его так стравила на украинцев, что узнав что какая то баба Кравчук или Кравченко, он ей готов волосы все выщипать на голове.
И вот даже мне этот русский брат стал как то неприятен, у меня большинство за Путина родичей и все хотят убивать украинцев, даже местные мои сестры и братья казахи, но хотя бы об этом редко говорят, а этот всегда.
Вот как к ним таким относиться?
Они прежде всего позорят русскую нацию и показывают, будто все они такие, все одинаковы и плохие.
Ну так их пропаганда поступает и главное травит на другие нации.
Кто виноват?
Тот, кто придумал убивать украинцев..
[Исправлено: 111, 13.07.2024 - 18:29]
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