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≡ Единогласные возмущения или Как депутаты Костанайского облмаслихата по выделению денег на проекты голосовали
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49605
Единогласные возмущения или Как депутаты Костанайского облмаслихата по выделению денег на проекты голосовали
Отправлено: 13.07.24 - 11:47
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11 июля депутаты Костанайского областного маслихата обсудили предложения направить деньги из областного бюджета на ряд проектов. Среди них подведение газа к сёлам, жилищные займы сотрудникам АО "ССГПО" и проверка качества дорог в Карасу. Вчера состоялось голосование по предложениям. Результаты голосования - в материале "НГ".
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1459
Re: Единогласные возмущения или Как депутаты Костанайского...
Отправлено: 13.07.24 - 11:47
#1
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Депутаты хоть раз не голосовали "единогласно"?
Или хоть раз хоть кто-то из них голосовал "против"?
Зачем вообще все эти пустые "дискуссии", если итогом всё-равно будет "единогласно"?
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1426
Re: Единогласные возмущения или Как депутаты Костанайского...
Отправлено: 13.07.24 - 12:08
#2
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Цитата:
Skeptic:
голосовали "единогласно"

Ага,такой цирк с этими депутатами :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39439
Re: Единогласные возмущения или Как депутаты Костанайского...
Отправлено: 13.07.24 - 12:58
#3
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Для того и выбирают рабов и платят им миллионы, чтоб голосовали единогласно..
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3415
Re: Единогласные возмущения или Как депутаты Костанайского...
Отправлено: 13.07.24 - 16:00
#4
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Зечем вообще в авторитарных государствах нужны депутаты, если по факту они всё равно ничего не решают?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16287
Единогласные возмущения или Как депутаты Костанайского облмаслихата по выделению денег на проекты голосовали
Отправлено: 13.07.24 - 16:13
#5
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Цитата:
юля елиссева:
Зечем вообще в авторитарных государствах нужны депутаты, если по факту они всё равно ничего не решают?

Это не совсем авторитарные государства
На западе применяется термин дружелюбные диктатуры или информационные автократии
Когда при всех видимых демократических институтах
Выборы, депутаты, всякие референдумы и мнимая свобода СМИ
В итоге получается что полноценной демократии всеровно нет но все аспекты демократии есть

НГ может писать чё хочет? Может
Депутаты что-то возмущаются по поводу бюджета? Возмущаются
Выборы есть? Есть и никто не может отрицать этого))
Диктатура у нас? А вот непонятно)
Полноценной Диктатуры как в южной Америке с военными у власти,расстрелами и полицейской слежкой всеровно не получается)
И демократии как в Голландии нет

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