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"Салам алейкум!" - "Здравствуйте!" - Потерпевший по делу о межнациональной розни таксист Костаная изложил свою версию событий журналистам
"Салам алейкум!" - "Здравствуйте!" - Потерпевший по делу о межнациональной розни таксист Костаная изложил свою версию событий журналистам
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49603
"Салам алейкум!" - "Здравствуйте!" - Потерпевший по делу о межнациональной розни таксист Костаная изложил свою версию событий журналистам
Отправлено: 12.07.24 - 20:02
42-летняя жительница города Тобыл Кундызай Кенжетаева обвиняется в оскорблении водителя такси, 30-летнего Михаила ГАЛКИНА. Дело рассматривается по статье "Разжигание межнациональной розни". Как выяснилось в суде, это тяжкая уголовная статье, по которой грозит до 7 лет лишения свободы.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16284
Re: "Салам алейкум!" - "Здравствуйте!" -...
Отправлено: 13.07.24 - 13:12
Цитата:
Переход в национальную плоскость сопреженное с требованиями уехать из страны проживания именно по факту нац принадлежности
Кстати если бы она просто крикнула "ну не нравится что-то вали из страны" то это была бы не 174 статья и вообще не статья
Цитата:
Вот ещё один
Переводит дело в нац плоскость проецируя вопрос на всех
Тоже статья Цитата:
Я так понимаю специалисты по уборке мусора унесли ноги?Цитата:
Националисты мерят всех по факту нац и расовой принадлежности
Таксист вообще поляк мог быть или немец но бабе было плевать она хотела кипиш
В России шовинисты бурятам и калмыкам тоже кричат валите в свою среднюю Азию не понимая что перед ними россияне стоят коренные
ACROS:
Что тут такого в этих словах что может вызвать МЕЖНАЦИОНАЛЬНУЮ рознь ??? Разве она этими словами оскорбила Галкина ??
Что тут такого в этих словах что может вызвать МЕЖНАЦИОНАЛЬНУЮ рознь ??? Разве она этими словами оскорбила Галкина ??
Переход в национальную плоскость сопреженное с требованиями уехать из страны проживания именно по факту нац принадлежности
Кстати если бы она просто крикнула "ну не нравится что-то вали из страны" то это была бы не 174 статья и вообще не статья
Цитата:
555:
Спасибо братья казахи за правду о том, что о нас думаете, родившихся и выросших русских в Казахстане.
Спасибо братья казахи за правду о том, что о нас думаете, родившихся и выросших русских в Казахстане.
Вот ещё один
Переводит дело в нац плоскость проецируя вопрос на всех
Тоже статья Цитата:
ОГПУ:
За последние 25 лет, город превратили в помойку, ничего своего нет, специалисты унесли ноги кто куда,
За последние 25 лет, город превратили в помойку, ничего своего нет, специалисты унесли ноги кто куда,
Я так понимаю специалисты по уборке мусора унесли ноги?Цитата:
Филипповна:
Почему это моя - Россия ?
Почему это моя - Россия ?
Националисты мерят всех по факту нац и расовой принадлежности
Таксист вообще поляк мог быть или немец но бабе было плевать она хотела кипиш
В России шовинисты бурятам и калмыкам тоже кричат валите в свою среднюю Азию не понимая что перед ними россияне стоят коренные
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16284
Re: "Салам алейкум!" - "Здравствуйте!" -...
Отправлено: 13.07.24 - 13:14
Цитата:
В чечне их уже почти нет
Филипповна:
русские есть везде.
русские есть везде.
В чечне их уже почти нет
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16284
Re: "Салам алейкум!" - "Здравствуйте!" -...
Отправлено: 13.07.24 - 13:16
Цитата:
Да штрафом она сейчас будет ещё злее
Детям будет рассказывать что их наказали иза русских тем самым плодя ненависть
А посидит годика два,вернётся и будет тише воды ниже травы так как на зоне обьеснят суть жизни немного
Темболее если баба там по сути первая подстрекала пьяного мужика то по ней зона и плачет
Такая не остановится пока не сядет поэтому лучше ей сесть на этом деле чем потом она кого-нибудь убьёт
111:
Да пусть сажают. Детей в детдом. Многие через это прошли
Да пусть сажают. Детей в детдом. Многие через это прошли
Да штрафом она сейчас будет ещё злее
Детям будет рассказывать что их наказали иза русских тем самым плодя ненависть
А посидит годика два,вернётся и будет тише воды ниже травы так как на зоне обьеснят суть жизни немного
Темболее если баба там по сути первая подстрекала пьяного мужика то по ней зона и плачет
Такая не остановится пока не сядет поэтому лучше ей сесть на этом деле чем потом она кого-нибудь убьёт
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1253
Re: "Салам алейкум!" - "Здравствуйте!" -...
Отправлено: 13.07.24 - 13:24
Цитата:
Тебя не спросили, когда и куда нам ехать.Советчик нашелся.
Vit:
Время пришло принимать решение. Пора друзья, пора
Время пришло принимать решение. Пора друзья, пора
Тебя не спросили, когда и куда нам ехать.Советчик нашелся.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.23
- Сообщений:
- 195
Re: "Салам алейкум!" - "Здравствуйте!" -...
Отправлено: 13.07.24 - 13:27
Цитата:
abaika95:Ага, вот такая она дура - ехать в Чечню ! Там бы она свой хавальник один раз только попробовала бы раскрыть - быстро бы поняла чьи в лесу шишки.
В чечне их уже почти нет
В чечне их уже почти нет
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 15043
"Салам алейкум!" - "Здравствуйте!" - Потерпевший по делу о межнациональной розни таксист Костаная изложил свою версию событий журналистам
Отправлено: 13.07.24 - 13:38
Цитата:
Я эту версию озвучивал. Может он украинец, уехал от войны, от орысов. А тут его назвали орысом. Обидно наверно)
abaika95:
Таксист вообще поляк мог быть или немец но бабе было плевать она хотела кипиш
Таксист вообще поляк мог быть или немец но бабе было плевать она хотела кипиш
Я эту версию озвучивал. Может он украинец, уехал от войны, от орысов. А тут его назвали орысом. Обидно наверно)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16284
"Салам алейкум!" - "Здравствуйте!" - Потерпевший по делу о межнациональной розни таксист Костаная изложил свою версию событий журналистам
Отправлено: 13.07.24 - 14:07
Цитата:
Ну как бы
Чеченцы сами всех русских выдавили
Поэтому за фразу вали в Россию у них ниче не сделают))
Цитата:
От войны в другие места уезжают
А не России в подбрюшье)
И баба явно не за Украину переживала а просто решила кипишнуть на ровном месте
Может ей в суде русские постоянно полы пачкали вот по Пьяне и выдала))
Филипповна:
Там бы она свой хавальник один раз только попробовала бы раскрыть - быстро бы поняла чьи в лесу шишки.
Там бы она свой хавальник один раз только попробовала бы раскрыть - быстро бы поняла чьи в лесу шишки.
Ну как бы
Чеченцы сами всех русских выдавили
Поэтому за фразу вали в Россию у них ниче не сделают))
Цитата:
Vit:
Может он украинец, уехал от войны, от орысов. А тут его назвали орысом. Обидно наверно)
Может он украинец, уехал от войны, от орысов. А тут его назвали орысом. Обидно наверно)
От войны в другие места уезжают
А не России в подбрюшье)
И баба явно не за Украину переживала а просто решила кипишнуть на ровном месте
Может ей в суде русские постоянно полы пачкали вот по Пьяне и выдала))
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