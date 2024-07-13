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≡ «Тобол» стартовал в еврокубках с разгромного поражения в Словакии
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49603
«Тобол» стартовал в еврокубках с разгромного поражения в Словакии
Отправлено: 13.07.24 - 13:01
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В Словакии в городе Ружомберок прошел первый матч первого квалификационного раунда Лиги Европы между местным клубом «Ружомберок» и костанайским «Тоболом». Обе команды завоевали право участвовать во втором по значимости турнире для европейских клубов, став обладателями Кубка своей страны.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39435
Re: «Тобол» стартовал в еврокубках с разгромного поражения в...
Отправлено: 13.07.24 - 13:01
#1
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Тобол вообще бы убрать из жизни города, расформировать этих недоигроков.
Что для нас Тобол, пустая трата неокупаемого бабла плюс позор?
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