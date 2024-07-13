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Единогласные возмущения или Как депутаты Костанайского облмаслихата по выделению денег на проекты голосовали
Единогласные возмущения или Как депутаты Костанайского облмаслихата по выделению денег на проекты голосовали
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