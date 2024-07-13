Re: Единогласные возмущения или Как депутаты Костанайского...

Отправлено: - 11:47

Депутаты хоть раз не голосовали "единогласно"?

Или хоть раз хоть кто-то из них голосовал "против"?

Зачем вообще все эти пустые "дискуссии", если итогом всё-равно будет "единогласно"?