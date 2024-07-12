"Салам алейкум!" - "Здравствуйте!" - Потерпевший по делу о межнациональной розни таксист Костаная изложил свою версию событий журналистам
Отправлено: 12.07.24 - 20:02
42-летняя жительница города Тобыл Кундызай Кенжетаева обвиняется в оскорблении водителя такси, 30-летнего Михаила ГАЛКИНА. Дело рассматривается по статье "Разжигание межнациональной розни". Как выяснилось в суде, это тяжкая уголовная статье, по которой грозит до 7 лет лишения свободы. Читать новость
Это только в мексиканских сериалах техничка, уборщица милая скромная не корыстная женщина. А в реале это женщина огонь. Коня остановит, таксиста пошлёт. Милота) . Я всегда говорил и всем повторяю! Хочешь узнать человека? Налей ему жуз грамм. И тут есть норм категория, а есть у которых вылазит вторая сущность. Демон их из внутри выгрызает.
Что тут такого в этих словах что может вызвать МЕЖНАЦИОНАЛЬНУЮ рознь ??? Разве она этими словами оскорбила Галкина ??
Цитата://судья предложил участникам процесса рассмотреть вопрос о полном признании вины подсудимой. Сегодня в суде выяснилось, что по данной статье невозможно заключить такое соглашение.//
Судья НЕПРОФЕССИОНАЛЕН !!! Выгнать его с работы за НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ !!!
Цитата://ударила ему между ног,//
Профессионально БЬЁТ !!! Техничка, правда уже бывшая, знает своё дело ТОНКО!!!
Цитата://все претензии он снял.//
Молодец!!! Уважуха !!! Правда, после того как получил 300 000 тенге за один плевок в свою сторону. Но, тем не менее, сразу видно, что: - ЧЕЛОВЕК !!! Наверное, технички у нас тоже ХОРОШО зарабатывают, особенно работающие в суде или же очевидно, тоже как и судьи, неформально зарабатывают - борзыми щенками ???
Блин с языка снял. Я тоже не вижу тут разжигание. Наоборот с перевода это звучит так:) друг ехай домой. Любой настоящий орыс должен думает о том как, когда, куда, уезжать домой.) Время пришло принимать решение. Пора друзья, пора.
Vit: Наоборот с перевода это звучит так:) друг ехай домой.
Это переводится как-: Русский, уезжай в свою Россию! НГ, считает что этот комментарий не оскорбителен? Типа, это просто такая пошутилка "друха" под ником Vit? Типа такой сарказм? Так таких друзей, как в народе говорят, на ... и в музей!
Существует целый ряд ограничений при произнесении традиционного исламского приветствия в адрес тех, кто не верует в Аллаха, не важно, христиане это, иудеи или язычники. Мусульмане не должны таким образом первыми приветствовать немусульман.
Салафитский толкователь Корана Мухаммад ибн Салих аль-Усаймин пишет следующее: "Поистине, нам не дозволено приветствовать салямом тех из числа немусульман, которые прибыли к нам с запада и востока, поскольку Пророк сказал: "Не приветствуйте салямом иудеев и христиан первыми".
Идея вытеснения славян и сочуствующих им уже давно стоит на потоке. Например на тиктоке некий гражд мукагали оразбаков регулярными своими видеовбросами очерняет всё прошлое в истории СССР. Столетней давности голодомор,лагеря и дивицит товаров вычеркнули сотни городов и тысячи совхозов, промышленность которую оставила советская власть. Просто удивительно, почему этих провокаторов терпит надзорные органы,мало того, на меня натравил больше двух тысяч комментаторов, я получаю угрозы что защищал советскую власть
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