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Спасибо братья казахи за правду о том, что о нас думаете, родившихся и выросших русских в Казахстане.

Цитата:На фото - счастливый таксист, денег срубил в легкую)) поэтому он только рад, что так о нем думают)) единственный вывод который напрашивается - камеру не выключать теперь никогда