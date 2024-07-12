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≡ "Салам алейкум!" - "Здравствуйте!" - Потерпевший по делу о межнациональной розни таксист Костаная изложил свою версию событий журналистам
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49600
"Салам алейкум!" - "Здравствуйте!" - Потерпевший по делу о межнациональной розни таксист Костаная изложил свою версию событий журналистам
Отправлено: 12.07.24 - 20:02
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42-летняя жительница города Тобыл Кундызай Кенжетаева обвиняется в оскорблении водителя такси, 30-летнего Михаила ГАЛКИНА. Дело рассматривается по статье "Разжигание межнациональной розни". Как выяснилось в суде, это тяжкая уголовная статье, по которой грозит до 7 лет лишения свободы.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39433
Re: "Салам алейкум!" - "Здравствуйте!" -...
Отправлено: 12.07.24 - 20:02
#1
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Да пусть сажают.
Детей в детдом.
Многие через это прошли..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15041
Re: "Салам алейкум!" - "Здравствуйте!" -...
Отправлено: 12.07.24 - 21:16
#2
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Цитата:
техничкой в суде города Тобыл

Это только в мексиканских сериалах техничка, уборщица милая скромная не корыстная женщина. А в реале это женщина огонь. Коня остановит, таксиста пошлёт. Милота) . Я всегда говорил и всем повторяю! Хочешь узнать человека? Налей ему жуз грамм. И тут есть норм категория, а есть у которых вылазит вторая сущность. Демон их из внутри выгрызает.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6288
"Салам алейкум!" - "Здравствуйте!" - Потерпевший по делу о межнациональной розни таксист Костаная изложил свою версию событий журналистам
Отправлено: 12.07.24 - 21:34
#3
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Цитата://"Орыс, уезжай в свою в Россию!//

Что тут такого в этих словах что может вызвать МЕЖНАЦИОНАЛЬНУЮ рознь ??? Разве она этими словами оскорбила Галкина ??

Цитата://судья предложил участникам процесса рассмотреть вопрос о полном признании вины подсудимой. Сегодня в суде выяснилось, что по данной статье невозможно заключить такое соглашение.//

Судья НЕПРОФЕССИОНАЛЕН !!! Выгнать его с работы за НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ !!!

Цитата://ударила ему между ног,//

Профессионально БЬЁТ !!! Техничка, правда уже бывшая, знает своё дело ТОНКО!!!

Цитата://все претензии он снял.//

Молодец!!! Уважуха !!! Правда, после того как получил 300 000 тенге за один плевок в свою сторону. Но, тем не менее, сразу видно, что: - ЧЕЛОВЕК !!!
Наверное, технички у нас тоже ХОРОШО зарабатывают, особенно работающие в суде или же очевидно, тоже как и судьи, неформально зарабатывают - борзыми щенками ???

[Исправлено: ACROS, 12.07.2024 - 22:35]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15041
Re: "Салам алейкум!" - "Здравствуйте!" -...
Отправлено: 12.07.24 - 21:42
#4
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Цитата:
ACROS:
Цитата://"Орыс, уезжай в свою в Россию!//

Блин с языка снял. Я тоже не вижу тут разжигание.
Наоборот с перевода это звучит так:) друг ехай домой. :lol:
Любой настоящий орыс должен думает о том как, когда, куда, уезжать домой.)
Время пришло принимать решение. Пора друзья, пора.
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Кушмурунец23
§ Кушмурунец23
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан
Регистрация:
18.05.12
Сообщений:
596
Re: "Салам алейкум!" - "Здравствуйте!" -...
Отправлено: 12.07.24 - 23:28
#5
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Цитата:
Vit:
Наоборот с перевода это звучит так:) друг ехай домой.

Это переводится как-: Русский, уезжай в свою Россию!
НГ, считает что этот комментарий не оскорбителен? Типа, это просто такая пошутилка "друха" под ником Vit? Типа такой сарказм?
Так таких друзей, как в народе говорят, на ... и в музей!
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555
§ 555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
22.02.10
Сообщений:
734
"Салам алейкум!" - "Здравствуйте!" - Потерпевший по делу о межнациональной розни таксист Костаная изложил свою версию событий журналистам
Отправлено: 12.07.24 - 23:37
#6
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Цитата:
Кушмурунец23:
Типа такой сарказм?

Непонятные провокации. Одни вон уже допровоцировались.
Цитата:
Кушмурунец23:
Это переводится как-: Русский, уезжай в свою Россию!

В ютубе есть полный ролик, там и с улицы съемка и в участке уже. Техничка прям зверушка. Спасибо братья казахи за правду о том, что о нас думаете, родившихся и выросших русских в Казахстане.

[Исправлено: 555, 12.07.2024 - 22:38]
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