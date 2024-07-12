Re: "Они рушат дорогу!" - Дыры в асфальте от взятия...

Отправлено: - 21:02

А, что в Карасуском районе так много дорог проверять надо?? И почему именно в Карасуском районе ??

Аж на целых 100 000 000 тенге ??? Там что все дороги ЕВРОПЕЙСКОГО класса, на глазок нельзя определить что: - эта дорога такая, а эта дорога НЕКАЧЕСТВЕННАЯ ??



У нас сколько районов ?? вроде 20 штук: - 20 * 100 000 000 = 2 000 000 000 тенге - и это только всего лишь на ПРОВЕДЕНИЕ проверки на качество, не считая проверок дорог и улиц в городах области .

У нас что денег куры не клюют и их девать некуда ??? Тогда пусть власть не бежит с меморандумами и не просит денег на погорельцев, на утопленников.