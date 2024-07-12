Re: Муралы двух известных людей, работавших на ССГПО, появились...

Отправлено: - 14:21

В Рудном нет ни одной памятной доски в честь Героев Социалистического труда, строивших город и комбинат...

Да и Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы тоже не отмечены никак...

А ведь они - история города...