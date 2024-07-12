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≡ "Они рушат дорогу!" - Дыры в асфальте от взятия проб не заделывает после себя Центр качества, заявила депутат маслихата Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49600
"Они рушат дорогу!" - Дыры в асфальте от взятия проб не заделывает после себя Центр качества, заявила депутат маслихата Костанайской области
Отправлено: 12.07.24 - 14:03
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100 млн 200 тыс. тенге на проверку качества дорог в Карасуском районе предложили выделить из областного бюджета депутатам областного маслихата. Одна из депутатов возмутилась, что после взятия проб в дороге так и остаются дыры, отчего асфальт разрушается еще быстрее.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39433
"Они рушат дорогу!" - Дыры в асфальте от взятия проб не заделывает после себя Центр качества, заявила депутат маслихата Костанайской области
Отправлено: 12.07.24 - 14:03
#1
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Молодцы такие, на свою же проверку делают такие деньги.
Типа я дурак?, дайте мне 10 миллионов на проверку и я докажу вам обратное..
Любой тут выпишет справку за копейки, что ты не дурак.
Деньги отмыты.

[Исправлено: 111, 12.07.2024 - 15:04]
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
891
Re: "Они рушат дорогу!" - Дыры в асфальте от взятия...
Отправлено: 12.07.24 - 14:19
#2
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По идее, они должны брать керн, чтобы установить плотность, состав и качество, уложенного покрытия. Вопрос сколько "дырок" они делают на эту сумму? Хотелось бы знать норматив. Ну и за эти деньги, могли бы хотя бы бетон туда залить или другой какой-нить раствор...
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6288
Re: "Они рушат дорогу!" - Дыры в асфальте от взятия...
Отправлено: 12.07.24 - 21:02
#3
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А, что в Карасуском районе так много дорог проверять надо?? И почему именно в Карасуском районе ??
Аж на целых 100 000 000 тенге ??? Там что все дороги ЕВРОПЕЙСКОГО класса, на глазок нельзя определить что: - эта дорога такая, а эта дорога НЕКАЧЕСТВЕННАЯ ??

У нас сколько районов ?? вроде 20 штук: - 20 * 100 000 000 = 2 000 000 000 тенге - и это только всего лишь на ПРОВЕДЕНИЕ проверки на качество, не считая проверок дорог и улиц в городах области .
У нас что денег куры не клюют и их девать некуда ??? Тогда пусть власть не бежит с меморандумами и не просит денег на погорельцев, на утопленников.
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
90
Re: "Они рушат дорогу!" - Дыры в асфальте от взятия...
Отправлено: 12.07.24 - 21:28
#4
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Об этом я писал ещё в прошлом году, видимо воз и ныне там! я думаю что здравомыслящие люди понимают что в это отверстие попадет вода и начнёт портить асвальт моментально. видимо таковых в стране просто нет!иначе как всё это объяснить? умышленное вредительство более никак!
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
90
Re: "Они рушат дорогу!" - Дыры в асфальте от взятия...
Отправлено: 12.07.24 - 21:30
#5
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я что то народ пишущий коменты не пойму, вас только бабки интересуют? вы такие же как те кто сверлит и не заделывает эти дыры! ни слово о последствии никакого возмущения одно на уме бабло!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15041
"Они рушат дорогу!" - Дыры в асфальте от взятия проб не заделывает после себя Центр качества, заявила депутат маслихата Костанайской области
Отправлено: 12.07.24 - 22:48
#6
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Да шляпа это все, ваши дырки, квадратики, отверстия итд. И шляпа все ваши проверки. Бюджет сожрали и подомам разошлись)
Проблема На дороге где не куда воде уходить. Нету слива.
Там где правильно качественно с уклоном и с водоотливом построена дорога там она стоит 100лет.
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