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"Они рушат дорогу!" - Дыры в асфальте от взятия проб не заделывает после себя Центр качества, заявила депутат маслихата Костанайской области
"Они рушат дорогу!" - Дыры в асфальте от взятия проб не заделывает после себя Центр качества, заявила депутат маслихата Костанайской области
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