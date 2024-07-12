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"Что за любовь для ССГПО?" - Давать ли бюджетные деньги для жилищных займов сотрудников ERG, обсудили депутаты костанайского областного маслихата
"Что за любовь для ССГПО?" - Давать ли бюджетные деньги для жилищных займов сотрудников ERG, обсудили депутаты костанайского областного маслихата
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