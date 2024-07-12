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≡ "Что за любовь для ССГПО?" - Давать ли бюджетные деньги для жилищных займов сотрудников ERG, обсудили депутаты костанайского областного маслихата
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49600
"Что за любовь для ССГПО?" - Давать ли бюджетные деньги для жилищных займов сотрудников ERG, обсудили депутаты костанайского областного маслихата
Отправлено: 12.07.24 - 11:25
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Выделить 500 млн из областного бюджета, которые пойдут на предоставление жилищных займов сотрудникам АО "ССГПО", предложили депутатам 11 июля. Сегодня они должны были проголосовать по всем вопросам, обсуждаемым в этот день. Как депутаты отреагировали на озвученное предложение вчера?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39433
"Что за любовь для ССГПО?" - Давать ли бюджетные деньги для жилищных займов сотрудников ERG, обсудили депутаты костанайского областного маслихата
Отправлено: 12.07.24 - 20:51
#30
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Цитата:
Vit:
Ты же Россию не на видишь .

Хм..
Это где я такое сказал, ссылочку можно?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39433
"Что за любовь для ССГПО?" - Давать ли бюджетные деньги для жилищных займов сотрудников ERG, обсудили депутаты костанайского областного маслихата
Отправлено: 12.07.24 - 20:53
#31
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Цитата:
Rexyn:
теперь обращаюсь ко всем: вы отклонились от темы ветки. Переходите во флуд. Далее все комментарии не по теме ветки будут удаляться.

Спасибо!
Но вроде как мы говорим о повышении цен комбинату нашими же услугами, и потому ему бедному понадобились 500 миллионов..
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