Отправлено: - 20:53

Rexyn:

теперь обращаюсь ко всем: вы отклонились от темы ветки. Переходите во флуд. Далее все комментарии не по теме ветки будут удаляться.

Цитата:Спасибо!Но вроде как мы говорим о повышении цен комбинату нашими же услугами, и потому ему бедному понадобились 500 миллионов..