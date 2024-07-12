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"Что за любовь для ССГПО?" - Давать ли бюджетные деньги для жилищных займов сотрудников ERG, обсудили депутаты костанайского областного маслихата
"Что за любовь для ССГПО?" - Давать ли бюджетные деньги для жилищных займов сотрудников ERG, обсудили депутаты костанайского областного маслихата
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Я робот(Пользователи)
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"Что за любовь для ССГПО?" - Давать ли бюджетные деньги для жилищных займов сотрудников ERG, обсудили депутаты костанайского областного маслихата
Отправлено: 12.07.24 - 11:25
Выделить 500 млн из областного бюджета, которые пойдут на предоставление жилищных займов сотрудникам АО "ССГПО", предложили депутатам 11 июля. Сегодня они должны были проголосовать по всем вопросам, обсуждаемым в этот день. Как депутаты отреагировали на озвученное предложение вчера?
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Re: "Что за любовь для ССГПО?" - Давать ли бюджетные...
Отправлено: 12.07.24 - 16:24
Цитата:
Цитата:
Ну вот ты сам и ответил на свой вопрос. Читай внимательно, что пишешь.
Какие цены были в 22 и в прошлом году, я знаю.
111:
Расскажи, какие цены были у меня лично? Коли ты меня обвинил в повышении цен на жилье?
Расскажи, какие цены были у меня лично? Коли ты меня обвинил в повышении цен на жилье?
Цитата:
111:
Сдаю так же за 100-130 тысяч, допустим 4 человека, они просят на каждого заполнить от 4000-8000 тенге в сутки, и до, как одни делают, по 18 тысяч в сутки, и живут при этом так же вчетвером. У меня ценник один.
Сдаю так же за 100-130 тысяч, допустим 4 человека, они просят на каждого заполнить от 4000-8000 тенге в сутки, и до, как одни делают, по 18 тысяч в сутки, и живут при этом так же вчетвером. У меня ценник один.
Ну вот ты сам и ответил на свой вопрос. Читай внимательно, что пишешь.
Какие цены были в 22 и в прошлом году, я знаю.
Re: "Что за любовь для ССГПО?" - Давать ли бюджетные...
Отправлено: 12.07.24 - 16:27
Цитата:
Общаться с тобой- опасно. Моя самооценка резко падает в моих же глазах. Уже сколько зарекался. Ты в танке с заваренными люками. Езжай прямо, пока солярка не кончилась...
111:
Ошибаться можно, но Врать нельзя Ты сейчас опять врешь.
Ошибаться можно, но Врать нельзя Ты сейчас опять врешь.
Общаться с тобой- опасно. Моя самооценка резко падает в моих же глазах. Уже сколько зарекался. Ты в танке с заваренными люками. Езжай прямо, пока солярка не кончилась...
"Что за любовь для ССГПО?" - Давать ли бюджетные деньги для жилищных займов сотрудников ERG, обсудили депутаты костанайского областного маслихата
Отправлено: 12.07.24 - 16:30
Цитата:
А что там?
Там все понятно изложил.
Я получаю те же фиксированные 130 тысяч.
А им доки делаю от 4000 до 8000 в сутки на одного человека.
И до 18000 в сутки.
И что, множь это на 30 суток, сколько работяга один получает суточных?
А их живут четверо.
Они же не по одному приезжают.
Что непонятного то?
Из года в год одно и тоже.
[Исправлено: 111, 12.07.2024 - 17:31]
mks2703:
Ну вот ты сам и ответил на свой вопрос. Читай внимательно, что пишешь.
Ну вот ты сам и ответил на свой вопрос. Читай внимательно, что пишешь.
А что там?
Там все понятно изложил.
Я получаю те же фиксированные 130 тысяч.
А им доки делаю от 4000 до 8000 в сутки на одного человека.
И до 18000 в сутки.
И что, множь это на 30 суток, сколько работяга один получает суточных?
А их живут четверо.
Они же не по одному приезжают.
Что непонятного то?
Из года в год одно и тоже.
[Исправлено: 111, 12.07.2024 - 17:31]
"Что за любовь для ССГПО?" - Давать ли бюджетные деньги для жилищных займов сотрудников ERG, обсудили депутаты костанайского областного маслихата
Отправлено: 12.07.24 - 16:35
Цитата:
Ты просто соврал и не знаешь как теперь аыйти из положения.
Цитата:
Какие цены у меня в месяц были в 2022 году для командировочных?
Что, не сможешь ответить?
Если сегодня это 130 тысяч вместе с электроэнергией, остальное включая кабельное, отопление, воду и ту и ту, пкск, мусор, налоги, плачу с этих 130ти?
Расскажи, на сколько я повысил?
Да, интернет за 8000 билайн туда же, плачу сам.
[Исправлено: 111, 12.07.2024 - 17:36]
mks2703:
Общаться с тобой- опасно. Моя
Общаться с тобой- опасно. Моя
Ты просто соврал и не знаешь как теперь аыйти из положения.
Цитата:
mks2703:
Какие цены были в 22 и в прошлом году, я знаю.
Какие цены были в 22 и в прошлом году, я знаю.
Какие цены у меня в месяц были в 2022 году для командировочных?
Что, не сможешь ответить?
Если сегодня это 130 тысяч вместе с электроэнергией, остальное включая кабельное, отопление, воду и ту и ту, пкск, мусор, налоги, плачу с этих 130ти?
Расскажи, на сколько я повысил?
Да, интернет за 8000 билайн туда же, плачу сам.
[Исправлено: 111, 12.07.2024 - 17:36]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 15039
"Что за любовь для ССГПО?" - Давать ли бюджетные деньги для жилищных займов сотрудников ERG, обсудили депутаты костанайского областного маслихата
Отправлено: 12.07.24 - 16:48
Цитата:
111: А им доки делаю от 4000 до 8000 в сутки на одного человека. И до 18000 в суткиВзял с потрахами сдал трудяг) не по пацански это.)
"Что за любовь для ССГПО?" - Давать ли бюджетные деньги для жилищных займов сотрудников ERG, обсудили депутаты костанайского областного маслихата
Отправлено: 12.07.24 - 17:05
Цитата:
А где имена, фамилии, фирма?
Ну россияне есть с Челябы, о чем это говорит?
Украинцы со Словакии.
Словакцы читают?
Vit:
Взял с потрахами сдал трудяг) не по пацански
Взял с потрахами сдал трудяг) не по пацански
А где имена, фамилии, фирма?
Ну россияне есть с Челябы, о чем это говорит?
Украинцы со Словакии.
Словакцы читают?
Re: "Что за любовь для ССГПО?" - Давать ли бюджетные...
Отправлено: 12.07.24 - 20:36
Комментарий удален модератором.
"Что за любовь для ССГПО?" - Давать ли бюджетные деньги для жилищных займов сотрудников ERG, обсудили депутаты костанайского областного маслихата
Отправлено: 12.07.24 - 20:40
Цитата:
А при чем тут гомосексуальные отношения?
То Украина, то какие то родственники, то теперь вот это!
Ты же про мои ценники мне пропихивал, что они выросли, и теперь уже до этого добрался?
mks2703:
тебя же возьмут за твою 5 точку и отымеют...
тебя же возьмут за твою 5 точку и отымеют...
А при чем тут гомосексуальные отношения?
То Украина, то какие то родственники, то теперь вот это!
Ты же про мои ценники мне пропихивал, что они выросли, и теперь уже до этого добрался?
Re: "Что за любовь для ССГПО?" - Давать ли бюджетные...
Отправлено: 12.07.24 - 20:40
Цитата:
Епта... да ты мля...просто ребенок...скажи спасибо, что у нас налоговая состоит из таких как ты...иначе, ты бы уже 111 раз пожалел, что пишешь здесь...
111:
Епта... да ты мля...просто ребенок...скажи спасибо, что у нас налоговая состоит из таких как ты...иначе, ты бы уже 111 раз пожалел, что пишешь здесь...
"Что за любовь для ССГПО?" - Давать ли бюджетные деньги для жилищных займов сотрудников ERG, обсудили депутаты костанайского областного маслихата
Отправлено: 12.07.24 - 20:41
Ладно.
Не смог показать где, не надо.
Просто можно ошибаться, но Врать нельзя.
За сим и закончим про то, как я якобы повышал ценники за квартиру комбинатовским.
Не смог показать где, не надо.
Просто можно ошибаться, но Врать нельзя.
За сим и закончим про то, как я якобы повышал ценники за квартиру комбинатовским.
Re: "Что за любовь для ССГПО?" - Давать ли бюджетные...
Отправлено: 12.07.24 - 20:43
Цитата:
Иногда лучше промолчать и просто жевать...не всегда же у нас будут тупые в налоговой, придут и умные... и накажут тебя
111:
А при чем тут гомосексуальные отношения?
А при чем тут гомосексуальные отношения?
Иногда лучше промолчать и просто жевать...не всегда же у нас будут тупые в налоговой, придут и умные... и накажут тебя
Re: "Что за любовь для ССГПО?" - Давать ли бюджетные...
Отправлено: 12.07.24 - 20:45
Стоп... почему удалили мой коммент...там безобидный коммент...если не восстановят...мне здесь делать нечего...
"Что за любовь для ССГПО?" - Давать ли бюджетные деньги для жилищных займов сотрудников ERG, обсудили депутаты костанайского областного маслихата
Отправлено: 12.07.24 - 20:48
Цитата:
Я и налоговой делал, что тут такого?
Это давненько было, когда там знакомые всюду были.
Помню один раз дал им квитки без подписей, они аж на демять тысяч долларов себе наделали.
Вызывала область меня, говорят сдай, говорю своих не сдаем.
Запугивал меня этот особый отдел, но я не сдался.
Это отдельная история.
Потом на свадьбе с одной познакомился, с одной налоговичкой с Лисаковска, в Сарыколе, блин, во дела, познакомились, потом она мне мол ты меня подставил, фамилия и род деятельности такой то такой то,
Оказывается с нее свои бабло 200 тысяч взяли, и написали что она жила у меня.
А потом заваруха началась, у нее все отобрали, а она денег потеряла и другие ьакие же.
Ладно, долго рассказывать.
В конце она приехала после свадьбы до меня, напились и заночевали.
Но история классная..
mks2703:
что у нас налоговая состоит из таких как ты...ин
что у нас налоговая состоит из таких как ты...ин
Я и налоговой делал, что тут такого?
Это давненько было, когда там знакомые всюду были.
Помню один раз дал им квитки без подписей, они аж на демять тысяч долларов себе наделали.
Вызывала область меня, говорят сдай, говорю своих не сдаем.
Запугивал меня этот особый отдел, но я не сдался.
Это отдельная история.
Потом на свадьбе с одной познакомился, с одной налоговичкой с Лисаковска, в Сарыколе, блин, во дела, познакомились, потом она мне мол ты меня подставил, фамилия и род деятельности такой то такой то,
Оказывается с нее свои бабло 200 тысяч взяли, и написали что она жила у меня.
А потом заваруха началась, у нее все отобрали, а она денег потеряла и другие ьакие же.
Ладно, долго рассказывать.
В конце она приехала после свадьбы до меня, напились и заночевали.
Но история классная..
"Что за любовь для ССГПО?" - Давать ли бюджетные деньги для жилищных займов сотрудников ERG, обсудили депутаты костанайского областного маслихата
Отправлено: 12.07.24 - 20:49
Цитата:
То что наверно не по теме, так предупреждают спорящих зараннее
mks2703:
мне здесь делать нечего...
мне здесь делать нечего...
То что наверно не по теме, так предупреждают спорящих зараннее
(Администрация сайта)
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- 22.11.17
- Сообщений:
- 686
"Что за любовь для ССГПО?" - Давать ли бюджетные деньги для жилищных займов сотрудников ERG, обсудили депутаты костанайского областного маслихата
Отправлено: 12.07.24 - 20:51
Цитата:
Модератор удалил за грубость. И оскорбление, которое вы написали на иностранном языке.
А теперь обращаюсь ко всем: вы отклонились от темы ветки. Переходите во флуд. Далее все комментарии не по теме ветки будут удаляться.
mks2703:
Стоп... почему удалили мой коммент...там безобидный коммент...если не восстановят...мне здесь делать нечего...
Стоп... почему удалили мой коммент...там безобидный коммент...если не восстановят...мне здесь делать нечего...
Модератор удалил за грубость. И оскорбление, которое вы написали на иностранном языке.
А теперь обращаюсь ко всем: вы отклонились от темы ветки. Переходите во флуд. Далее все комментарии не по теме ветки будут удаляться.
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