Отправлено: - 16:24

111:

Расскажи, какие цены были у меня лично? Коли ты меня обвинил в повышении цен на жилье?

111:

Сдаю так же за 100-130 тысяч, допустим 4 человека, они просят на каждого заполнить от 4000-8000 тенге в сутки, и до, как одни делают, по 18 тысяч в сутки, и живут при этом так же вчетвером. У меня ценник один.

Цитата:Цитата:Ну вот ты сам и ответил на свой вопрос. Читай внимательно, что пишешь.Какие цены были в 22 и в прошлом году, я знаю.