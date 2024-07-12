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≡ "Что за любовь для ССГПО?" - Давать ли бюджетные деньги для жилищных займов сотрудников ERG, обсудили депутаты костанайского областного маслихата
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49596
"Что за любовь для ССГПО?" - Давать ли бюджетные деньги для жилищных займов сотрудников ERG, обсудили депутаты костанайского областного маслихата
Отправлено: 12.07.24 - 11:25
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Выделить 500 млн из областного бюджета, которые пойдут на предоставление жилищных займов сотрудникам АО "ССГПО", предложили депутатам 11 июля. Сегодня они должны были проголосовать по всем вопросам, обсуждаемым в этот день. Как депутаты отреагировали на озвученное предложение вчера?
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
887
Re: "Что за любовь для ССГПО?" - Давать ли бюджетные...
Отправлено: 12.07.24 - 16:24
#15
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Цитата:
111:
Расскажи, какие цены были у меня лично? Коли ты меня обвинил в повышении цен на жилье?


Цитата:
111:
Сдаю так же за 100-130 тысяч, допустим 4 человека, они просят на каждого заполнить от 4000-8000 тенге в сутки, и до, как одни делают, по 18 тысяч в сутки, и живут при этом так же вчетвером. У меня ценник один.


Ну вот ты сам и ответил на свой вопрос. Читай внимательно, что пишешь.
Какие цены были в 22 и в прошлом году, я знаю.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
887
Re: "Что за любовь для ССГПО?" - Давать ли бюджетные...
Отправлено: 12.07.24 - 16:27
#16
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Цитата:
111:
Ошибаться можно, но Врать нельзя Ты сейчас опять врешь.


Общаться с тобой- опасно. Моя самооценка резко падает в моих же глазах. Уже сколько зарекался. Ты в танке с заваренными люками. Езжай прямо, пока солярка не кончилась...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39425
"Что за любовь для ССГПО?" - Давать ли бюджетные деньги для жилищных займов сотрудников ERG, обсудили депутаты костанайского областного маслихата
Отправлено: 12.07.24 - 16:30
#17
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Цитата:
mks2703:
Ну вот ты сам и ответил на свой вопрос. Читай внимательно, что пишешь.

А что там?
Там все понятно изложил.
Я получаю те же фиксированные 130 тысяч.
А им доки делаю от 4000 до 8000 в сутки на одного человека.
И до 18000 в сутки.
И что, множь это на 30 суток, сколько работяга один получает суточных?
А их живут четверо.
Они же не по одному приезжают.
Что непонятного то?
Из года в год одно и тоже.

[Исправлено: 111, 12.07.2024 - 17:31]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39425
"Что за любовь для ССГПО?" - Давать ли бюджетные деньги для жилищных займов сотрудников ERG, обсудили депутаты костанайского областного маслихата
Отправлено: 12.07.24 - 16:35
#18
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Цитата:
mks2703:
Общаться с тобой- опасно. Моя

Ты просто соврал и не знаешь как теперь аыйти из положения.
Цитата:
mks2703:
Какие цены были в 22 и в прошлом году, я знаю.

Какие цены у меня в месяц были в 2022 году для командировочных?
Что, не сможешь ответить?
Если сегодня это 130 тысяч вместе с электроэнергией, остальное включая кабельное, отопление, воду и ту и ту, пкск, мусор, налоги, плачу с этих 130ти?
Расскажи, на сколько я повысил?
Да, интернет за 8000 билайн туда же, плачу сам.

[Исправлено: 111, 12.07.2024 - 17:36]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15037
"Что за любовь для ССГПО?" - Давать ли бюджетные деньги для жилищных займов сотрудников ERG, обсудили депутаты костанайского областного маслихата
Отправлено: 12.07.24 - 16:48
#19
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Цитата:
111: А им доки делаю от 4000 до 8000 в сутки на одного человека. И до 18000 в сутки
Взял с потрахами сдал трудяг) не по пацански это.)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39425
"Что за любовь для ССГПО?" - Давать ли бюджетные деньги для жилищных займов сотрудников ERG, обсудили депутаты костанайского областного маслихата
Отправлено: 12.07.24 - 17:05
#20
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Цитата:
Vit:
Взял с потрахами сдал трудяг) не по пацански

А где имена, фамилии, фирма?
Ну россияне есть с Челябы, о чем это говорит?
Украинцы со Словакии.
Словакцы читают?
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