Отправлено: - 14:12

ACROS:

Это что то НОНСЕНС, что бы в ЧАСТНУЮ компанию направлялись деньги налогоплательщиков: - я то же пополняю областной бюджет, но мне НАВРЯД ли дадут деньги оттуда, хотя тоже подписываю ежегодные меморандумы и перечисляю деньги в фонд развития региона, помимо ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ налогов. Интересно узнать: - ЧЬЯ это инициатива и КТО продавил этот вопрос???

Цитата:Многоуважаемый сэр, достопочтенный латифундист, полегче на поворотах...Ну во-первых ССГПО - градообразующее и системообразующее (по налогам) для области предприятие, во-вторых ССГПО принадлежит ERG, а ERG практически наполовину (40% акций) принадлежит государству. Почему бы государству не помочь в данном вопросе наполовину государственному предприятию. В отличие от вашего частного и небольшого предприятия.ССГПО строит жилье, но этого недостаточно. В последнее время с комбината уволилось большое количество людей, по выработке вредного стажа ( спасибо государству за данную программу). Там идут выплаты этим уволившимся рабочим и специалистам - от страховой компании, от государства и от ССГПО. Так по всему Казахстану (где есть вредные производства - шахты, карьеры, фабрики с вредными выбросами и т.д.).Так вот. Люди уволились. На их место были приняты другие люди. В том числе много приезжих из других регионов, где более менее аналогичные производства и нет работы. Общага комбинатовская не резиновая. Люди снимают жилье ( такие как 111 подняли цены).Чтобы как-то решать эту проблему и была задумана эта программа. Всё нормально.г-же Сергазиновой надо хоть немного изучать тему вопроса, прежде чем озвучивать его, уж возможностей у неё как у депутата, гораздо больше, чем у нас клавишных пользователей сети...