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≡ ПСД и эскиз Novotel отсутствуют — В отделе архитектуры прокомментировали строительство французского отеля в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49595
ПСД и эскиз Novotel отсутствуют — В отделе архитектуры прокомментировали строительство французского отеля в Костанае
Отправлено: 12.07.24 - 12:57
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Новость о том, что скоро снесут последний кинотеатр советской эпохи «Казахстан», чтобы вместо него построить отель, появилась практически во всех СМИ области в начале июля. Она носила рекламный характер, но корреспонденты «НГ» решили выяснить, кто дал разрешение на снос известного кинотеатра и строительство отеля в самом сердце города?
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
885
Re: ПСД и эскиз Novotel отсутствуют — В отделе архитектуры...
Отправлено: 12.07.24 - 12:57
#1
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Ну теперь всё понятно - что, ничего не понятно. Всё стало ясно. Все вопросы отпали. Никаких неясностей. Всё прозрачно, как синева костанайского неба. Однозначно.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3422
Re: ПСД и эскиз Novotel отсутствуют — В отделе архитектуры...
Отправлено: 12.07.24 - 12:57
#2
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Цитата:
Спустя 10 лет новый частник планирует снести здание кинотеатра.


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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
933
Re: ПСД и эскиз Novotel отсутствуют — В отделе архитектуры...
Отправлено: 12.07.24 - 13:12
#3
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Надо сходить в кино туда, вдруг снесут
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
885
Re: ПСД и эскиз Novotel отсутствуют — В отделе архитектуры...
Отправлено: 12.07.24 - 13:13
#4
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То брусчатку перекладывают, то стройку века планируют. Дискотека под вопросом. Интересно колесо оставят. Впендюрить 7-9 этажей и сохранить окружающую экокультур-мультур. Я бы еще понял, если бы этажность не превышала высоты кинотеатра...
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6283
Re: ПСД и эскиз Novotel отсутствуют — В отделе архитектуры...
Отправлено: 12.07.24 - 13:29
#5
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Интересно: - сколько пронесли "мимо кассы" за ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ решение этого вопроса, по аналогии с к/т "Кустанай" ??
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39417
ПСД и эскиз Novotel отсутствуют — В отделе архитектуры прокомментировали строительство французского отеля в Костанае
Отправлено: 12.07.24 - 13:58
#6
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Получается где корабль карусель, там снесут все.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15033
Re: ПСД и эскиз Novotel отсутствуют — В отделе архитектуры...
Отправлено: 12.07.24 - 15:10
#7
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Посмотрел список фильмов и название. Все понял.
Кинотеатр сносите. Там все рано нефиг делать/смотреть.
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