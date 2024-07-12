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"Что за любовь для ССГПО?" - Давать ли бюджетные деньги для жилищных займов сотрудников ERG, обсудили депутаты костанайского областного маслихата
"Что за любовь для ССГПО?" - Давать ли бюджетные деньги для жилищных займов сотрудников ERG, обсудили депутаты костанайского областного маслихата
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49595
"Что за любовь для ССГПО?" - Давать ли бюджетные деньги для жилищных займов сотрудников ERG, обсудили депутаты костанайского областного маслихата
Отправлено: 12.07.24 - 11:25
Выделить 500 млн из областного бюджета, которые пойдут на предоставление жилищных займов сотрудникам АО "ССГПО", предложили депутатам 11 июля. Сегодня они должны были проголосовать по всем вопросам, обсуждаемым в этот день. Как депутаты отреагировали на озвученное предложение вчера?
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1457
Re: "Что за любовь для ССГПО?" - Давать ли бюджетные...
Отправлено: 12.07.24 - 11:25
Госпожа Сергазинов совсем не в курсе, как формируется бюджет области? Откуда там деньги?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6283
Re: "Что за любовь для ССГПО?" - Давать ли бюджетные...
Отправлено: 12.07.24 - 13:18
Цитата:
Как раз госпожа Сергазинова в курсе как и откуда формируется бюджет области.
Это что то НОНСЕНС, что бы в ЧАСТНУЮ компанию направлялись деньги налогоплательщиков: - я то же пополняю областной бюджет, но мне НАВРЯД ли дадут деньги оттуда, хотя тоже подписываю ежегодные меморандумы и перечисляю деньги в фонд развития региона, помимо ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ налогов.
Интересно узнать: - ЧЬЯ это инициатива и КТО продавил этот вопрос???
Skeptic:
Откуда там деньги?
Откуда там деньги?
Как раз госпожа Сергазинова в курсе как и откуда формируется бюджет области.
Это что то НОНСЕНС, что бы в ЧАСТНУЮ компанию направлялись деньги налогоплательщиков: - я то же пополняю областной бюджет, но мне НАВРЯД ли дадут деньги оттуда, хотя тоже подписываю ежегодные меморандумы и перечисляю деньги в фонд развития региона, помимо ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ налогов.
Интересно узнать: - ЧЬЯ это инициатива и КТО продавил этот вопрос???
"Что за любовь для ССГПО?" - Давать ли бюджетные деньги для жилищных займов сотрудников ERG, обсудили депутаты костанайского областного маслихата
Отправлено: 12.07.24 - 13:55
Эх, может и мне взять сотрудника родича или жену, и ему тоже государство выделит беспроцентные деньги на хату?
Re: "Что за любовь для ССГПО?" - Давать ли бюджетные...
Отправлено: 12.07.24 - 14:12
Цитата:
Многоуважаемый сэр, достопочтенный латифундист, полегче на поворотах...
Ну во-первых ССГПО - градообразующее и системообразующее (по налогам) для области предприятие, во-вторых ССГПО принадлежит ERG, а ERG практически наполовину (40% акций) принадлежит государству. Почему бы государству не помочь в данном вопросе наполовину государственному предприятию. В отличие от вашего частного и небольшого предприятия.
ССГПО строит жилье, но этого недостаточно. В последнее время с комбината уволилось большое количество людей, по выработке вредного стажа ( спасибо государству за данную программу). Там идут выплаты этим уволившимся рабочим и специалистам - от страховой компании, от государства и от ССГПО. Так по всему Казахстану (где есть вредные производства - шахты, карьеры, фабрики с вредными выбросами и т.д.).
Так вот. Люди уволились. На их место были приняты другие люди. В том числе много приезжих из других регионов, где более менее аналогичные производства и нет работы. Общага комбинатовская не резиновая. Люди снимают жилье ( такие как 111 подняли цены).
Чтобы как-то решать эту проблему и была задумана эта программа. Всё нормально.
г-же Сергазиновой надо хоть немного изучать тему вопроса, прежде чем озвучивать его, уж возможностей у неё как у депутата, гораздо больше, чем у нас клавишных пользователей сети...
ACROS:
Это что то НОНСЕНС, что бы в ЧАСТНУЮ компанию направлялись деньги налогоплательщиков: - я то же пополняю областной бюджет, но мне НАВРЯД ли дадут деньги оттуда, хотя тоже подписываю ежегодные меморандумы и перечисляю деньги в фонд развития региона, помимо ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ налогов. Интересно узнать: - ЧЬЯ это инициатива и КТО продавил этот вопрос???
Это что то НОНСЕНС, что бы в ЧАСТНУЮ компанию направлялись деньги налогоплательщиков: - я то же пополняю областной бюджет, но мне НАВРЯД ли дадут деньги оттуда, хотя тоже подписываю ежегодные меморандумы и перечисляю деньги в фонд развития региона, помимо ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ налогов. Интересно узнать: - ЧЬЯ это инициатива и КТО продавил этот вопрос???
Многоуважаемый сэр, достопочтенный латифундист, полегче на поворотах...
Ну во-первых ССГПО - градообразующее и системообразующее (по налогам) для области предприятие, во-вторых ССГПО принадлежит ERG, а ERG практически наполовину (40% акций) принадлежит государству. Почему бы государству не помочь в данном вопросе наполовину государственному предприятию. В отличие от вашего частного и небольшого предприятия.
ССГПО строит жилье, но этого недостаточно. В последнее время с комбината уволилось большое количество людей, по выработке вредного стажа ( спасибо государству за данную программу). Там идут выплаты этим уволившимся рабочим и специалистам - от страховой компании, от государства и от ССГПО. Так по всему Казахстану (где есть вредные производства - шахты, карьеры, фабрики с вредными выбросами и т.д.).
Так вот. Люди уволились. На их место были приняты другие люди. В том числе много приезжих из других регионов, где более менее аналогичные производства и нет работы. Общага комбинатовская не резиновая. Люди снимают жилье ( такие как 111 подняли цены).
Чтобы как-то решать эту проблему и была задумана эта программа. Всё нормально.
г-же Сергазиновой надо хоть немного изучать тему вопроса, прежде чем озвучивать его, уж возможностей у неё как у депутата, гораздо больше, чем у нас клавишных пользователей сети...
Z
(Пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.24
- Сообщений:
- 87
Re: "Что за любовь для ССГПО?" - Давать ли бюджетные...
Отправлено: 12.07.24 - 14:24
А мне не ЖАЛЬ КАПИТАЛИСТОВ! Я родился в СССР! Там меня воспитывали, что все забыли что ли какая правильная была идеология, (а то что иеё изнахратили и потом оплевали это совсем другая тема) И у меня отношение к капиталу сами знаете какое, мне что прикажите в воздухе переобуться? Совсем уже всё и вся на тран тарарам. Там 60 процентов частное! Это в европе это частное помогает государству! А у нас как всегда всё через ж...у!
"Что за любовь для ССГПО?" - Давать ли бюджетные деньги для жилищных займов сотрудников ERG, обсудили депутаты костанайского областного маслихата
Отправлено: 12.07.24 - 14:40
Цитата:
Ну врать то не надо.
Где я поднял цены подрядчикам?
Наоборот, отдаю хаты значительно дешевле, чем им выделяют.
Сдаю так же за 100-130 тысяч, допустим 4 человека, они просят на каждого заполнить от 4000-8000 тенге в сутки, и до, как одни делают, по 18 тысяч в сутки, и живут при этом так же вчетвером.
У меня ценник один.
Уже много лет.
Если они трясут с комбината по 40 тысяч за сутки, не мои проблемы.
Миллиардеская кампания, которая хапает и хапает себе все наши ресурсы, начиная с Хромтау, не обеднеет.
mks2703:
Люди снимают жилье ( такие как 111 подняли цены).
Люди снимают жилье ( такие как 111 подняли цены).
Ну врать то не надо.
Где я поднял цены подрядчикам?
Наоборот, отдаю хаты значительно дешевле, чем им выделяют.
Сдаю так же за 100-130 тысяч, допустим 4 человека, они просят на каждого заполнить от 4000-8000 тенге в сутки, и до, как одни делают, по 18 тысяч в сутки, и живут при этом так же вчетвером.
У меня ценник один.
Уже много лет.
Если они трясут с комбината по 40 тысяч за сутки, не мои проблемы.
Миллиардеская кампания, которая хапает и хапает себе все наши ресурсы, начиная с Хромтау, не обеднеет.
"Что за любовь для ССГПО?" - Давать ли бюджетные деньги для жилищных займов сотрудников ERG, обсудили депутаты костанайского областного маслихата
Отправлено: 12.07.24 - 14:42
А то что выкачали все из тепловых сетей, попользовавшись, потом впихнули государству, что аж второй приезжал из за их ржавых труб, умолял там что то, не получилось, и теперь государство тратит на это миллиарды и все не может доделать, так это красавчики просто!
Это просто высший пилотаж!
Это просто высший пилотаж!
Re: "Что за любовь для ССГПО?" - Давать ли бюджетные...
Отправлено: 12.07.24 - 15:13
Цитата:
Ну врун тут один. Который всегда изворачивается. Что здесь, что по Украине. Кстати у меня также есть родственники в России, и я бы никогда не стал "топить" за враждебное к ним государство. Это предательство...
Цитата:
Ну я знаю, какие цены были в прошлом году и раньше, до приезда людей. Коллега сдает жилье по Гагарина где-то. Так ты давно получается жируешь....
Цитата:
Зачем врать то. 40 штук это для работяг за месяц. Спецам может чуть больше платят. Немного мозги включи или калькулятор поищи...
111:
Ну врать то не надо.
Ну врать то не надо.
Ну врун тут один. Который всегда изворачивается. Что здесь, что по Украине. Кстати у меня также есть родственники в России, и я бы никогда не стал "топить" за враждебное к ним государство. Это предательство...
Цитата:
111:
Где я поднял цены подрядчикам? Наоборот, отдаю хаты значительно дешевле, чем им выделяют. Сдаю так же за 100-130 тысяч,
Где я поднял цены подрядчикам? Наоборот, отдаю хаты значительно дешевле, чем им выделяют. Сдаю так же за 100-130 тысяч,
Ну я знаю, какие цены были в прошлом году и раньше, до приезда людей. Коллега сдает жилье по Гагарина где-то. Так ты давно получается жируешь....
Цитата:
111:
Если они трясут с комбината по 40 тысяч за сутки, не мои проблемы.
Если они трясут с комбината по 40 тысяч за сутки, не мои проблемы.
Зачем врать то. 40 штук это для работяг за месяц. Спецам может чуть больше платят. Немного мозги включи или калькулятор поищи...
Re: "Что за любовь для ССГПО?" - Давать ли бюджетные...
Отправлено: 12.07.24 - 15:25
Цитата:
Сначала было в РЖКХ, потом в МИДе, и потом в комбинате. Тут сказать ничего не могу. Защищать комбинат не буду. Хотя он ТЭЦ модернизировал - повысив мощность, вкладывал в социалку, даже трубы менял. Но не так как сейчас - сразу везде. Если бы не Экибас и одна улица (Горняков) в Рудном, то я уверен ничего бы этого не было. И вы бы молчали "в тряпочку".
Да кстати, ты же не каждый год, делаешь ремонт в квартирах, хотя их "используешь по-полной"... Казалось бы причем здесь это, это я примерно как ты, если по одной теме нечего сказать - сделаю вброс по другой теме (кину на вентилятор)...
111:
А то что выкачали все из тепловых сетей, попользовавшись, потом впихнули государству, что аж второй приезжал из за их ржавых труб, умолял там что то, не получилось, и теперь государство тратит на это миллиарды и все не может доделать, так это красавчики просто! Это просто высший пилотаж!
А то что выкачали все из тепловых сетей, попользовавшись, потом впихнули государству, что аж второй приезжал из за их ржавых труб, умолял там что то, не получилось, и теперь государство тратит на это миллиарды и все не может доделать, так это красавчики просто! Это просто высший пилотаж!
Сначала было в РЖКХ, потом в МИДе, и потом в комбинате. Тут сказать ничего не могу. Защищать комбинат не буду. Хотя он ТЭЦ модернизировал - повысив мощность, вкладывал в социалку, даже трубы менял. Но не так как сейчас - сразу везде. Если бы не Экибас и одна улица (Горняков) в Рудном, то я уверен ничего бы этого не было. И вы бы молчали "в тряпочку".
Да кстати, ты же не каждый год, делаешь ремонт в квартирах, хотя их "используешь по-полной"... Казалось бы причем здесь это, это я примерно как ты, если по одной теме нечего сказать - сделаю вброс по другой теме (кину на вентилятор)...
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