НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Муралы двух известных людей, работавших на ССГПО, появились в Рудном
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49595
Муралы двух известных людей, работавших на ССГПО, появились в Рудном
Отправлено: 12.07.24 - 14:21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нарисовала портреты на торцах многоэтажек актюбинская художница Айгуль Карманалина. Заказало их и оплатило работу Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное объединение. Это его подарок городу в честь 70-летия предприятия.
Читать новость

Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1457
Re: Муралы двух известных людей, работавших на ССГПО, появились...
Отправлено: 12.07.24 - 14:21
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Рудном нет ни одной памятной доски в честь Героев Социалистического труда, строивших город и комбинат...
Да и Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы тоже не отмечены никак...
А ведь они - история города...
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15033
Re: Муралы двух известных людей, работавших на ССГПО, появились...
Отправлено: 12.07.24 - 15:17
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Срамота. Когда вы повыгоняите пенсов уже. Отдайте молодёжи наводить красоты городов.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 28
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS